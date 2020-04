Le délirant Saints Row The Third Remastered annoncé sur PS4, Xbox One et PC

La licence Saints Row fait pas mal parler d'elle en ce moment. Après la sortie récente du portage Switch du quatrième jeu de la série, et en attendant l'annonce d'un nouvel épisode, au tour de Saints Row troisième du nom de faire son retour.

Deep Silver vient d'annoncer la sortie le 22 mai prochain de Saints Row The Third Remastered, version retravaillée du... troisième épisode de la série de GTA-like complètement barrée. D'après l'éditeur, le jeu a bénéficié d'une "révision complète" avec plus de "près de 4000 éléments retravaillés" par le studio Sperasoft.

Pour rentrer dans les détails des améliorations techniques dont bénéficie cette remasterisation, Deep Silver affirme par exemple que la modélisation de chaque arme a été refaite et que les textures "d'une grande partie de la ville" ont été "remaniées." Si l'éditeur reste vague sur la teneur exacte des améliorations, il indique aussi que Saints Row The Third Remastered bénéficie aussi de "décors transformés, de modèles de personnages plus détaillés, d'effets visuels et de graphismes améliorés, et d'un tout nouveau moteur d'éclairage."

Et pour ce qui est du contenu, le jeu sort d'emblée avec les trois packs d'expansion et la trentaine de DLC autrefois proposés aux possesseurs du jeu original. Si l'on ajoute à ça le mode coop en ligne, cette nouvelle version donne clairement de quoi faire.

Pour info, Saints Row The Third Remastered est prévu sur PS4, Xbox One et PC.