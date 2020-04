Resident Evil : Capcom interroge les joueurs sur leurs envies de remakes

Resident Evil 3 vient à peine de sortir et pour Capcom, le jeu est (presque) de l'histoire ancienne. Le monde du jeu vidéo n'arrête jamais et tourner et l'éditeur nippon pense déjà à la suite. Et à en croire des questions posées à des joueurs, l'avenir de Resident Evil pourrait être en partie composé d'autres remakes.

Capcom vient de diffuser un sondage destiné aux joueurs asiatiques qui se sont procurés Resident Evil 3. Ce sondage, accessible depuis la France à cette adresse, permet de répondre à diverses questions au sujet de ses habitudes de jeu, son avis sur Resident Evil 3 et Resident Evil Resistance, son passé de joueur de Resident Evil, etc.

Ce qu'il y a de plus intéressant dans ce sondage, c'est que Capcom interroge les joueurs sur leurs intentions d'achat vis-à-vis d'éventuels nouveaux remakes de Resident Evil et d'épisodes inédits. À ces deux questions, les sondés peuvent par exemple dire qu'ils achèteront les jeux même si cela implique d'acheter de nouvelles consoles, qu'ils les achèteront s'ils sortent sur des consoles dont ils disposent déjà, ou encore qu'ils attendront d'en apprendre plus à leur sujet avant de se décider. Une capture d'écran du sondage sur laquelle figure ces questions est disponible dans notre galerie ci-dessous.

Les habitudes de Capcom et le succès de ses derniers remakes poussent à penser que d'autres remakes de Resident Evil sont prévus en plus de l'inévitable Resident Evil 8. Pour rappel, une récente rumeur affirmait que le nouveau studio de l'ancien PDG de PlatinumGames planche actuellement sur un remake "plus gros que Resident Evil 3" pour le compte de Capcom. Cette rumeur ne disait cependant pas s'il s'agit d'un remake d'un jeu Resident Evil.

Souhaitez-vous que Capcom réalise d'autres remakes de jeux Resident Evil ? Si oui, de quels épisodes ? Si non, pourquoi ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.