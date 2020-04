Call of Duty Modern Warfare : La saison 3 arrive après-demain, les dernières rumeurs

La saison 2 de Call of Duty : Modern Warfare touche à sa fin et l'heure est donc enfin venue de passer à la troisième si vous avez bien suivi. C'est par le biais de Twitter que l'annonce fut effectuée, pour notre plus grand bonheur. Préparez-vos connexions, ça pourrait peser lourd.

C'est via Twitter que le compte officiel français de Call of Duty a donc annoncé l'arrivée de ladite saison 3 pour après-demain :

Concernant les rumeurs, celle-ci évoque l'arrivée de deux maps, Village, qui devrait être une variante de celle que nous avons connue sur Call of Duty : Modern Warfare 3 et Backlot de Call of Duty : Modern Warfare.

Deux nouveaux opérateurs, Ronin et Alex (de la campagne solo) seront là. Le Battle Royale devrait être jouable en duo et quatuor. Un mode sniper devrait être présent pour Warzone. Egalement là, deux armes pourraient faire leur apparition, un sniper et un pistolet 9mm.

Rendez-vous après-demain donc !