Coronavirus : Le Ryu Ga Gotoku Studio (Yakuza) envoie un message aux joueurs

Depuis le début de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de COVID-19, de nombreuses sociétés du jeu vidéo se sont exprimées au sujet de cette dernière. Si SEGA Europe a déjà pris la parole au sujet du coronavirus, au tour d'un des studios de l'éditeur japonais de s'adresser aux joueurs.

À lire aussi : Coronavirus : Au tour de SEGA Europe de détailler son dispositif

Le Ryu Ga Gotoku Studio, le studio derrière la série des Yakuza (et Super Monkey Ball, Judgment, etc.), a récemment publié un message sur son compte Twitter officiel dans lequel il s'adresse aux joueurs :

We're joining our partners in the industry to support @WHO's messaging encouraging physical distancing to prevent the spread of COVID-19. Let's all #PlayApartTogether, no matter where we are. pic.twitter.com/N5iCA9sRgS