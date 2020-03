Coronavirus : Au tour de SEGA Europe de détailler son dispositif

Comme nombre de sociétés situées à travers le monde, et plus particulièrement sur le vieux continent, SEGA Europe s'adapte lui aussi, tant bien que mal, à la crise sanitaire qui frappe la planète en ce moment.

Après Rockstar Games, Bethesda ou encore Ubisoft, au tour de SEGA, et plus particulièrement SEGA Europe, de publier un communiqué dans lequel il évoque la situation et sa manière de la gérer. Comme pour beaucoup de sociétés du jeu vidéo, le télétravail prime désormais :

Le monde est un endroit très étrange en ce moment, en plein milieu de la pandémie de coronavirus. Et tout particulièrement pour les personnes et les sociétés qui ont été le plus durement frappés par elle. Nos pensées vont vers chacune d'entre elles. SEGA Europe et ses Studios (Creative Assembly, Relic, Hardlight, Two Point, Amplitude, Sports Interactive) ont reçu de nombreux messages touchants de la part des diverses communautés que nous servons avec notre contenu, des messages s'inquiétant du bien-être de nos milliers d'employés à travers le monde. Nous souhaitions donc prendre un instant pour remercier ces personnes pour leur inquiétude et pour assurer à tous que nous prenons la sécurité et le bien-être de nos employés extrêmement sérieusement.



Chaque studio et bureau de SEGA Europe est passé sur une infrastructure de travail à la maison le plus vite et efficacement possible. Mais nous sommes dans une position extrêmement chanceuse qui nous permet de le faire. Tout le monde n'a pas cette chance. Donc, nous vous inquiétez pas pour nous, les affaires fonctionnent "comme d'habitude" dans la mesure du possible pour nous au sein de la famille SEGA Europe. Et nous continueront à servir nos communautés le mieux possible. Nous espérons que tout le monde va rester prudent ! SEGA Europe gère de nombreux studios spécialisés dans les jeux PC. Et à en croire cette déclaration, le fonctionnement des jeux en ligne ne devrait pas être perturbé (pour le moment en tout cas).