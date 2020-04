L'hommage à Astérix dans Mario + Lapins Crétins Kingdom Battle révélé

Le 24 mars dernier, le monde de la bande-dessinée et du divertissement disait adieu à Albert Uderzo, co-créateur d'Astérix. Si cette disparition a logiquement touché les Français, l'impact de l'oeuvre de Goscinny et Uderzo s'est étendu bien plus loin que les frontières de l'hexagone. L'anecdote dont il est question aujourd'hui en est une preuve.

Davide Soliani, réalisateur du très réussi Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle, s'est récemment exprimé sur son compte Twitter personnel au sujet du décès d'Albert Uderzo. En guise d'hommage, le développeur a fait une révélation sur le design d'un des personnages de son jeu :

Who was our inspiration for the Smasher in Mario + Rabbids Kingdom Battle?

(You'll be forever in my heart, thanks a lot for everything ❤️) pic.twitter.com/i9DCCJU3GL - Davide Soliani (@DavideSoliani) March 25, 2020

Qui a été notre inspiration pour le Smasher dans Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle ?



(Vous serez pour toujours dans mon coeur, merci beaucoup pour tout)

Obélix et son célèbre menhir ont donc servi d'inspiration à l'ennemi costaud de Mario et compagnie. Une fois que l'on sait la chose, elle saute bien évidemment aux yeux. Maintenant que vous êtes au courant de cette source d'inspiration, vous ne verrez certainement plus cet ennemi du sympathique RPG Tactique de la Switch de la même manière.