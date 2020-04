Minecraft Dungeons : Nos impressions sur ce Hack'n Slash très grand public

Avec le succès interplanétaire de Minecraft depuis des lustres (bien avant le rachat de Mojang) on comprend le désir de Microsoft de continuer de surfer sur cette vague qui semble sans limite. C'est pourquoi en septembre 2018 Minecraft Dungeons a été annoncé. Sorte de spin-off du jeu de base, il s'agit ici d'un titre d'action-aventure. Malgré le contexte un peu particulier, nous avons pu voir une longue session de gameplay.

Comme son nom l'indique Minecraft Dungeons permet d'explorer... des donjons ! (mais pas que). En réalité le jeu reprend avec intelligence tout ce que l'on connait de l'univers Minecraft. Tout d'abord les différents biomes disponibles (montagne, désert, nether, etc) de sorte que l'on n'est pas dépaysé et que l'on retrouve ce point d'accroche avec le jeu originel qui plait tant à la communauté. Très honnêtement de ce côté-ci, ça marche très bien et les différents endroits que l'on explore dans Minecraft conviennent parfaitement à un jeu d'action-aventure tel que celui-ci. Donjons du désert, mine abandonnée... Le titre réussit à donner des frissons de nostalgie grâce au souci des détails.

Une plongée nostalgique dans Minecraft

Il en va de même pour les différentes créatures que l'on rencontre, tout le bestiaire de Minecraft est mis à contribution : Creepers, squelettes, araignées, zombies... Avec évidemment toutefois quelques surprises pour surprendre le joueur. Quand il est possible d'avoir un familier alors forcément on va retrouver la présence des loups. On en vient à un élément particulièrement important : il n'y a pas de système de classe dans ce Minecraft Dungeons. Votre "classe" dépend en fait de l'équipement. Il est donc possible à la volée de changer son rôle dans l'équipe ce qui permet de s'adapter plus facilement au grand public. Il n'y a donc pas de spécialisation comme on a l'habitude de voir dans un hack'n slash classique. En montant de niveau on débloque des points d'enchantement que l'on peut répartir sur nos différentes armes et armures. À la fin d'un donjon on glane ainsi des émeraudes qui vont servir à avoir de l'équipement plus performant qui est aussi récupérable en partie via le loot, notion essentielle au genre.

Amusant en Coopération

Le jeu propose au départ une apparence prédéterminée, parmi plusieurs options et les développeurs ont pour l'heure affirmé que que Minecraft Dungeons ne proposerait pas de système de skin comme c'est le cas dans Minecraft. C'est bien dommage et on espère que cela viendra avec le temps. La raison qui est invoquée ici est que le skin n'est pas vraiment visible étant donné qu'il est sous l'équipement, ce qui n'est pas totalement vrai selon ce que l'on équipe.

Minecraft Dungeons est séparé en différentes campagnes et l'aventure est entièrement jouable en coopération en ligne ou en local (oui oui) et ce jusqu'à 4 joueurs. La grande majorité du temps outre de l'exploration, le jeu repose sur ses combats. Il ne faut pas s'attendre à la finesse de réalisation d'un Diablo, les animations sont rigides (comme dans Minecraft) et les actions ont tendance à se répéter. Heureusement pour varier les plaisirs, les environnements sont gérés de manière procédurale avec toutefois des composantes qui reviennent comme le fameux village et ses habitants qu'il faut souvent sauver.

"T'Choupi découvre le Hack'n Slash"

Il ne faut pas s'attendre à une grande scénarisation même si l'aventure est entre-coupée par des mini-cinématiques pour poser l'ambiance. Ce n'est pas non plus un Hack'n Sash profond qui regorge d'inventivité. Le but est plutôt ici de proposer une aventure mi-exploration mi-combat entre amis tout en profitant de l'atmosphère si particulière qu'offre le jeu de Mojang. Rien de plus. Le jeu est du coup très axé grand public et en effet, si l'on ne cherche pas à charmer le fan de Diablo ou le nostalgique de Titan Quest, ça fonctionne parfaitement. On est un peu en face d'un "T'choupi (ou Babar pour les plus vieux) découvre le Hack'n Slash" avec une certaine peur d'un manque de profondeur sur le moyen terme.

ON L'ATTEND... AVEC CURIOSITÉ

Minecraft Dungeons n'est clairement pas le jeu qui vous fera oublier Titan Quest ou Diablo mais ce n'est de toute façon pas vraiment son but, ni la même cible. Il s'agit d'un hack'n slash grand public qui pourra satisfaire une large majorité de joueurs, tout en caressant dans le sens du poil le nostalgique de la première heure de Minecraft. Simple à prendre en main, artistiquement cohérent et amusant en coopération, tel est ce que semble proposer le titre à l'heure actuelle. Reste à voir si sur le long terme, il aura de quoi varier suffisamment son contenu pour avoir envie d'y rester longtemps.