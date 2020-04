Epic Games Store : Quatre jeux pour occuper petits et grands à télécharger gratuitement

En ce temps de confinement à domicile et/ou de chômage partiel, il est comme toujours important de s'hydrater, mais aussi de constituer une ludothèque digne de ce nom. Et à ce petit jeu-là, la sélection hebdomadaire et gratuite de l'Epic Games Store continue de faire le bonheur des joueurs fauchés, et des autres.

Et autant dire qu'il y aura à boire et à manger dans les prochaines semaines, puisque les prochains titres à glisser gratuitement dans votre répertoire perso se veulent assez diversifiés, et pourraient même vous permettre de distraire un temps ces monstres rampants et bruyants qui vous servent de progéniture.

L'avis de passage du livreur d'un géant de l'évasion fiscale vous manque ? Cela tombe bien, puisque le jeu de livraison Totally Reliable Delivery Service sera gratuit jusqu'au 8 avril à 17 heures. L'artistique Drawful 2 occupera sans doute l'imagination des petits et grands, et pourront même s'aventurer dans l'univers de Gone Home, pour peu que vous leur fassiez croire à la présence d'un objectif (insérez ici le rire gras de votre choix). Enfin, Hob vous entraînera à la découverte des ruines des civilisations perdues, histoire de vous donner un aperçu de ce qui restera bientôt de la nôtre.

Ces trois jeux supplémentaires devront être téléchargés avant le 9 avril à 17 heures, mais ce n'est pas tout, puisqu'Epic annonce déjà la gratuité de Sherlock Holmes : Crimes and Punishments du 9 au 16 avril prochain.

Autant vous dire que vous allez avoir de quoi faire.