BAFTA Game Awards 2020 : Outer Wilds jeu de l'année, Disco Elysium n'a pas démérité

Parce que comme dans le sketch des Inconnus, la vie continue, nos voisins d'outre-Manche ont adapté le format de la cérémonie des BAFTA 2020 pour les amener directement chez vous, par le biais d'un stream bien dans son époque, histoire de vous faire oublier l'actualité résolument pandémique.

Pas facile de prendre la relève de l'édition 2019, qui avait vu le très rebooté God of War rafler la mise, et pourtant : ce millésime 2020 vient couronner (comme la reine vous l'avez ?) une riche année vidéoludique, non sans conforter notre vénérable rédaction dans ses choix. Alors forcément, on prend, et avec le sourire.

Voici le palmarès complet des BAFTA Game Awards 2020 :

Meilleure animation :

LUIGI'S MANSION 3 - Next Level Games/Nintendo

Réussite artistique :

SAYONARA WILD HEARTS - Simogo/Annapurna Interactive

Réussite audio :

APE OUT - Matt Boch - Gabe Cuzzillo, Matt Boch, Bennett Foddy/ Devolver Digital

Meilleur jeu :

OUTER WILDS - Mobius Digital/Annapurna Interactive

Meilleur jeu britannique :

OBSERVATION - No Code/Devolver Digital

Meilleur premier jeu :

Meilleur jeu évolutif :

PATH OF EXILE - Grinding Gear Games/Grinding Gear Games

Meilleur jeu familial :

UNTITLED GOOSE GAME - House House/Panic

Jeu au-delà du divertissement :

KIND WORDS (LO FI CHILL BEATS TO WRITE TO) Ziba Scott, Luigi Guatieri, Clark Aboud - Popcannibal/Popcannibal

Meilleur game design :

OUTER WILDS - Mobius Digital/Annapurna Interactive

Meilleur jeu multijoueur :

APEX LEGENDS Brent McLeod, Carlos Pineda - Respawn Entertainment/Electronic Arts

Meilleure musique :

DISCO ELYSIUM - ZA/UM/ZA/UM

Meilleure narration :

DISCO ELYSIUM - ZA/UM/ZA/UM

Meilleure licence originale :

OUTER WILDS - Tim Cain, Leonard Boyarsky - Obsidian Entertainment/Private Division

Meilleure performance :

GONZALO MARTIN - Sean Diaz dans Life is Strange 2 (épisodes 2 à 5)

Meilleur second rôle :

MARTTI SUOSALO -Ahti le Concierge dans Control

Réussite technique :

DEATH STRANDING - Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe

Jeu de l'année mobile EE (votes du public) :

Avec trois trophées chacun, Outer Wilds et Disco Elysium raflent donc la mise et repartent la tête haute, les bras chargés de récompenses. En même temps, avec une telle liste de lauréats primés, il y a toute les chances pour que votre petit chouchou en ait eu un aussi, non ?

Que pensez-vous des vainqueurs de la cérémonie ? Les britanniques ont-ils le monopole du bon goût ? Faites-nous part de vos avis anglés comme des saxons dans les commentaires ci-dessous.