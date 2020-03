BAFTA Game Awards 2020 : La cérémonie britannique s'adapte au coronavirus

La crise du COVID-19 n'étant pas prête de se terminer, d'autres événements qu'on pensait hors de sa portée il y a encore quelques semaines sont en train de revoir complètement leurs plans. C'est le cas d'une remise de prix outre-Manche.

Les BAFTA Game Awards 2020 se tiendront toujours le jeudi 2 avril prochain. Simplement, les organisateurs prévoient de changer de format.

À moins d'un mois, on apprend par un communiqué sur le site officiel que la cérémonie qui aurait dû prendre place au Queen Elizabeth Hall de Londres va finalement devenir un live stream.

La santé et le bien-être de nos invités et des membres de l'organisation demeure notre priorité. Il n'y aura donc pas de public et nous sommes en train d'annoncer tous les changements aux nommés, invités, partenaires et fournisseurs. Le nouveau format comprendra l'annonce des lauréats et nous avons hâte de partager davantage dans les prochaines semaines.

La liste des événements annulés ou reportés à cause de la crise sanitaire à laquelle le monde doit faire face est impressionnante. La solution de repli que constitue la diffusion en ligne reste tout à faire satisfaisante. La fête attendra. La sécurité avant tout.