Dragon Ball Z Kakarot : Des images du nouvel épisode DLC dans une bande-annonce

Dragon Ball Z Kakarot s'est jusqu'à présent très bien vendu. Depuis sa sortie en janvier dernier, le jeu s'est en effet écoulé à plusieurs millions d'exemplaires. Mais cela n'est logiquement pas suffisant pour Bandai Namco Entertainment. Ce dernier essaie en effet de convaincre les indécis avec nous nouvelle bande-annonce.

À lire aussi : Dragon Ball Z Kakarot : Des images officielles de Goku et Vegeta Super Saiyan God

Bandai Namco Entertainment (BNE) vient donc de mettre en ligne le "Accolades Trailer" de Dragon Ball Z Kakarot. Dans ce dernier l'éditeur nippon montre des moments forts de son jeu et les accompagne de citations élogieuses tirées de critiques publiées par la presse.

En plus de ça, l'éditeur nippon donne un bref aperçu de "A New Power Awakens - Part 1," le premier épisode additionnel de son Action-RPG prévu pour le printemps prochain. Cet aperçu est similaire à celui vu dans la publicité asiatique dont nous vous parlions hier, à la différence qu'il est un tout petit peu plus long.

Le second épisode est quant à lui prévu pour plus tard cette année et BNE prépare également un "nouvel arc narratif" pour son Action-RPG. Pour rappel, Dragon Ball Z Kakarot est disponible sur PS4, Xbox One et PC (via Steam).