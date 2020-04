Xbox Series X : Phil Spencer parle jeux exclusifs, titres signés avec les Tiers et vieilles licences

Comme chacun le sait, du bon hardware c'est bien, avoir des jeux de qualité et en grandes quantités à faire tourner sur ce dernier, c'est encore mieux. À quelques mois de la sortie de la Xbox Series X, Phil Spencer se veut rassurant à ce sujet.

Phil Spencer, le big boss de Xbox, a récemment accordé une interview fleuve au site américain IGN. Au cours de cette dernière, il a abordé de nombreux sujets, dont celui du catalogue de jeux à venir sur Xbox Series X. Au cours de cette génération de consoles, une critique souvent faite à propos de la Xbox One concernait la quantité de jeux exclusifs perçue comme relativement faible par certains joueurs. Pour Phil Spencer, la situation ne devrait pas se reproduire sur Xbox Series X :

La technologie de notre hardware next-gen rend les jeux meilleurs. Mais en fin de compte, ce sont les jeux qui génèrent de l'excitation chez les gens. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons révélé Hellblade II avec la Xbox Series X aux Game Awards. La vaste majorité de ce que nous allons dire à partir de maintenant concernera les grands jeux auxquels vont pouvoir jouer les gens. [...]



Notre feuille de route First Party Xbox n'a jamais été plus forte. Comme nous disposons désormais d'un plus grand nombre de studios internes, nous pouvons maintenant montrer des jeux prévus pour dans plus longtemps car nous savons ce qu'ils sont, connaissons les ressources qu'ils nécessitent et pouvons donc prévoir les choses avec confiance. Nous désirons montrer plus de choses et avons beaucoup plus de choses à montrer. [...]



En ce qui concerne Xbox Game Studios Publishing, nous avons des choses signées non-annoncées à propos desquelles nous sommes très très excités. Cette équipe a trouvé un rythme permettant de proposer des jeux de qualité et de gérer leur sortie. Tout est une question de mathématiques désormais car à chaque fois que nous montons sur scène, nous devons annoncer de nouvelles choses. [...]



Ce qui est le plus important pour moi, c'est que nous avons un grand line-up de jeux à venir. Un excellent catalogue de lancement est important mais pour qu'une plate-forme garde son élan, l'important n'est pas le jour du lancement. L'important, c'est un flux transparent et soutenu de grands jeux venant de nos studios First Party et de nos partenaires Tiers. [...]



Il y a beaucoup de vétérans parmi l'équipe dirigeante de The Initiative et c'est cool de voir les choses se mettre en place. Ils se mettent au défi de faire les choses différemment et ils vont être très ouverts à ce sujet. J'ai hâte de montrer ce sur quoi The Initiative travaille. [...]



Certains fans demandent de nouvelles licences. Certains fans nous demandent de faire revenir des jeux de notre passé. L'équilibre entre les deux est important. Le mélange que nous allons proposer est fort et c'est quelque chose sur quoi nous passons beaucoup de temps. Tout ce qui compte en fin de compte, c'est de sortir un grand jeu.

D'après Phil Spencer, les joueurs peuvent s'attendre à des annonces entre maintenant et la fin de l'été (avec des choses faites au moment où aurait dû se tenir l'E3). Le grand patron de Xbox affirme également que même si Halo Infinite devait être retardé à cause des conséquences du coronavirus, il ne retarderait pas la sortie de la Xbox Series X pour autant. Ces déclarations pleines de confiance ont en tout cas de quoi réjouir les fans des consoles et jeux Xbox et intriguer les curieux.

Pour rappel, la Xbox Series X est prévue pour la fin de cette année.