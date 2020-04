Xbox Series X : Phil Spencer explique pourquoi le lancement en 2020 est toujours d'actualité

Les publicitaires d'une célèbre marque de glace taille XXL nous avaient déjà prévenus : la vie est une question de priorité. Microsoft nous le rappelle une nouvelle fois aujourd'hui, en répondant aux questions des joueurs angoissés quant à la sortie encore nébuleuse de la prochaine Xbox, quand bien même notre fragile espèce affronterait au même moment une bien mortelle épidémie.

À voir aussi : Notre comparatif technique PS5 vs. Xbox Series X, que valent-elles sur le papier ?

L'un des effets positifs du confinement est d'offrir un peu de temps libre aux cadres sup' de cette partie du monde, qui cherchent comme chacun d'entre vous à occuper ces nouveaux espaces de liberté comme bon leur semble. C'est ainsi que le très bavard et très occupé Phil Spencer a pris le temps de participer durant une heure au podcast Unlocked d'IGN, et de s'exprimer une fois de plus sur l'éventuel retard au démarrage de la Xbox Series X, seul modèle officiellement dévoilé jusqu'à présent.

Après avoir rappelé que la santé de ses équipes et des partenaires de Microsoft continue de primer sur le reste, Spencer se veut pour le moment toujours aussi rassurant sur la poursuite des opérations :

En restant pragmatique, je vois que les chaînes de production commencent à repartir en Chine. Nous avons vu qu'ils ont été touchés avant nous par l'épidémie de Covid-19, mais les premiers échanges que nous commençons à recevoir des nouvelles qui vont dans notre sens.



Concernant la console, je crois que j'ai déjà annoncé avoir la Series X à la maison, à des fins de test. Cela me plait beaucoup, mais cette phase est également très importante, car il nous faut être sûrs d'y accorder suffisamment de temps, et nous sommes contraints d'effectuer ces tests depuis chez nous. La situation actuelle n'est pas simple. Je le ressens : nos équipes sont tendues en ce moment. Je le redis, leur sécurité est prioritaire, tout comme la qualité de nos produits, mais rien ne permet à l'heure actuelle de dire que nous ne tiendrons pas les délais que nous avions prévu.

Alors que des cabinets d'études tels que DFC Intelligence commencent à qualifier un report du lancement de la nouvelle Xbox comme "inévitable", le principal intéressé dément plancher sur un éventuel revirement de situation :

Nous n'avons pas vraiment élaboré de "plan B", et je n'ai pas franchement envie de me lancer dans des prédictions à ce sujet.

Ce que je peux dire, c'est que l'expérience du lancement de la Xbox One nous a montré que les décalages des différentes régions nous a été dommageable. À chaque fois que je vais au Japon, on me rappelle que nous l'avons lancée avec neuf mois de retard. Aujourd'hui, avec Internet, tout le monde sait très bien lorsqu'un nouveau produit débarque, cela n'a rien à voir avec ce qui se passait il y a une trentaine d'années. Honnêtement, les problèmes que nous avons actuellement à traiter relèvent plus du software que du hardware, et son impact est si fondamental que je ne me risquerai à aucune prédiction.

Si les plans n'ont donc pas changé, le patron de la branche Xbox continue de faire saliver les joueurs sur ce qui les attend du côté de Microsoft :

Je suis très confiant sur le line-up de la Xbox Series X. Lorsque nous avons dévoilé la console au grand public, cela m'a conforté un peu plus dans les choix que nous avons fait. Je le sens bien, ce plan que nous avons mis en place.

Si l'on en croit Spencer, la Xbox Series X est donc toujours prévue pour débarquer en mondovision à la fin de l'année 2020, aux côtés d'un certain Halo Infinite. Et vous, vous le sentez comment, ce plan pour conquérir le monde ?