PS5-Xbox Series X : Le report des sorties de plus en plus probable selon une société d'études

Même si les questions autour des sorties jusqu'à présent prévues pour la fin de l'année de la PS5 et de la Xbox Series X ne sont évidemment pas au coeur des préoccupations actuelles, elles se posent malgré tout. Les conséquences de la pandémie de coronavirus qui sévit actuellement à travers le monde poussent de plus en plus de monde à penser à un report de la commercialisation de ces nouvelles machines.

Un report à l'année prochaine de la sortie de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X paraît de moins en moins évitable selon DLC Intelligence, société d'études américaine spécialisée dans l'industrie du jeu vidéo. Dans une note relayée par le site Forbes, DFC Intelligence explique pourquoi les consoles ont de fortes chances de ne pas sortir cette année et ce que pourraient être les conséquences si Sony et/ou Microsoft décidait de les sortir malgré tout à la fin de cette année :

Le Coronavirus va certainement avoir un impact majeur à court terme sur la livraison des deux consoles. Il y a une forte probabilité que l'une ou les deux consoles ne soient pas lancées en 2020. Si les consoles sortent bel et bien, les quantités proposées seront certainement restreintes et le prix initial pourrait être plus élevé que prévu. L'économie se trouve actuellement dans une situation d'incertitude sans précédent. Même si la situation s'arrange dans quelques semaines, la capacité de produire et sortir une nouvelle console haut-de-gamme a déjà été sévèrement touchée. Avant même que l'épidémie de coronavirus ne devienne une pandémie et prenne l'ampleur que le monde connaît actuellement, Sony et Microsoft étaient déjà très discrets quant à leurs plans pour la sortie de la PS5 et de la Xbox Series X. L'un ne souhaitait en effet pas faire d'annonce au sujet de la date de sortie et du prix de sa console, de peur que l'autre ne s'adapte et réponde en proposant une offre plus séduisante.

Le COVID-19 est donc venu ajouter une problématique bien plus sérieuse là-dessus. Et il est maintenant possible de se demander si chacun des deux concurrents n'attend pas désormais que l'autre annonce le report de sa machine en premier pour tenter de proposer malgré tout une sortie fin 2020.

La "bonne nouvelle" pour Sony et Microsoft est que pour DFC Intelligence, la demande autour de la PS5 et de la Xbox Series X devrait battre des records. Selon la société d'études, si les deux constructeurs parviennent à proposer des machines qui satisfont les attentes des joueurs aussi bien en termes de qualité qu'en termes de quantité proposée, les ventes sur les long terme pourraient s'en trouver accrues.

La période des fêtes de fin d'année ne débutera pas avant de nombreux mois. Mais le temps presse malgré tout. La diminution de la capacité de production causée par la pandémie de coronavirus combinée aux organisations bouleversées des sociétés des suites de la mise en place de mesures de confinement et de télétravail compliquent la tâche de Sony et Microsoft. Et à l'heure actuelle, il est impossible de savoir quand les deux constructeurs se décideront à communiquer au sujet de la situation autour de leurs nouvelles consoles.

La PS5 et la Xbox Series X vont-elles être repoussées à 2021 selon vous ? Une sortie maintenue cette année mais en quantités réduites est-elle une bonne idée ? Que vous inspire le silence de Sony et Microsoft ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.