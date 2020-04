Kingdom Majestic arrive en compilation physique tout en pixels

Amateur de jeux de gestion / stratégie et de jolis pixels, vous serez bientôt comblés avec cette compilation, annoncée il y a quelques jours à peine. La licence Kingdom arrive en effet en version physique sous le nom Kingdom Majestic. Mais ce n'est pas tout.

Cette compil qui tombe pile, arrivera dès le 18 juin 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Elle sera présentée sous forme de compilation, et réunira les titres Kingdom New Lands sorti en 2016 et Kingdom Two Crowns - sorti en 2018, ainsi que le contenu déjà publié précédemment.

Pour votre information personnelle, sachez que c'est Microïds - sous son nouveau label "Microids Indie" - qui se chargera de ce titre accompagné de l'éditeur Raw Fury. Voici donc sous vos yeux, le trailer d'annonce de Kingdom Majestic, ainsi que le contenu de cette future compilation, qui sera jouable en solo ou à deux en écran partagé - coopération en ligne sur PS4 et Xbox One et également hors ligne sur toutes les plateformes.

A sa sortie, ce pack sera proposé en deux éditions : Standard et Limitée.

L'Édition Limitée, disponible en Europe, comprendra :

La compilation des différents jeux

Un lenticulaire 3D

Un fourreau

Des artworks, afin de représenter une map du jeu sous forme de frise

L'OST digitale du jeu Une couverture réversible

Voilà !