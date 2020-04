Pourquoi CoD Modern Warfare 2 ne propose-t-il pas de multijoueur ? La réponse d'Activision

Ces derniers jours, le secret de polichinelle le plus éventé du jeu vidéo portait le nom court et digeste de Call of Duty : Modern Warfare 2 Campagne Remasterisée. Et comme l'indique ce blase, c'est étonnamment sans mode multijoueur que le FPS de 2009. Les joueurs, comme les Français, veulent savoir.

Si ladite campagne comporte en effet quelques moments marquants restés gravés à jamais dans la tête de certains joueurs, d'autres s'avouent quelque peu désappointés. Leurs interrogations plus ou moins scandalisées sont visiblement parvenus aux oreilles d'Activision, qui s'interroge à voix haute dans son dernier post de blog :

Vous vous demandez sans doute : "Où sont les modes multijoueurs et Special Obs ?", car le remaster de Modern Warfare 2 ne les propose pas.

En effet, c'est un peut pour ça que nous sommes là, voyez-vous. Heureusement, l'éditeur crache juste derrière sa Valda :

En commençant avec Modern Warfare l'année dernière, nous nous sommes appliqués à rassembler les joueurs sur un terrain de jeu unique, et en ligne. Avec le cross-play, de nouvelles maps, des nouveaux modes, l'univers de Modern Warfare continuera de s'étendre.



Plutôt que de séparer l'expérience multijoueur dans un jeu proposé à part, nous souhaitons donc enrichir cet univers pour le voir grandir encore et encore au fil du temps.

Vous voici donc prévenus : avec cette réponse "à la Don Mattrick", les joueurs mécontents sont ainsi cordialement inviter à aller s'amuser ailleurs, plutôt que de faire part de leur agacement. Non mais. Au pire, vous avez toujours le free-to-play Warzone, cela dit.

Quel que soit votre avis sur la question, Call of Duty : Modern Warfare 2 Campagne Remasterisée est pour le moment disponible sur PlayStation 4, et arrivera plus tard sur PC et Xbox One.