Un jeu d'échecs tiré du manga Blitz jouable gratuitement pendant le confinement

De nombreux éditeurs de jeux et autres sociétés spécialisées dans le divertissement font des offres et autres opérations spéciales pour aider les personnes confinées à passer le temps. Au tour de Shibuya Productions, co-producteur de Shenmue III, d'y aller de son petit geste.

À lire aussi : Niantic présente ses mesures pour jouer à Pokémon GO à la maison

Plus tôt cette année, Shibuya Productions a sorti le premier tome de Blitz, son manga se déroulant dans le monde des échecs dans lequel apparaît Garry Kasparov, l'ancien champion du monde d'échecs et accessoirement un des plus grands joueurs de tous les temps. En guise de bonus, les personnes qui se procuraient ce même premier tome obtenaient l'accès à un jeu vidéo d'échecs se déroulant dans l'univers du jeu et développé spécialement pour l'occasion.

Face à la situation de confinement qui touche actuellement les Français, Shibuya Productions a décidé d'offrir l'accès au jeu vidéo Blitz à tout le monde. Pour y jouer, il suffit de télécharger l'application Blitz Manga sur l'App Store d'Apple (appareils iOS) ou sur Google Play (appareils Android).

Pour info, le manga Blitz est dessiné par Daitarô Nishihara et co-écrit par Cédric Biscay et Harumo Sanazaki. Son pitch est le suivant :

Tom, jeune collégien, a un coup de coeur pour la belle Harmony. Apprenant que celle-ci se passionne pour les échecs, il décide de s'inscrire au club du collège. Mais il n'en connaît pas les règles ! Il n'a donc pas le choix : il doit tout apprendre et s'entraîner sérieusement.



Très vite, il découvre l'existence de Garry Kasparov, le plus grand joueur de l'Histoire des échecs. Lors de ses recherches Tom tombe sur une machine de réalité virtuelle qui va lui permettre d'analyser les parties les plus mythiques du maître ! Un événement inattendu va alors ouvrir à Tom les portes du très haut niveau des échecs, et ce malgré lui ...