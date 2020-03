Coronavirus : Niantic présente ses mesures pour jouer à Pokémon GO à la maison

Lors de sa sortie en 2016, Pokémon GO a eu pour effet de donner envie d'aller se promener pour capturer des Pokémon à un grand nombre de personnes. Le concept même du jeu allant de pair avec le fait de marcher et de "partir à la chasse," la situation de confinement qui touche actuellement près de la moitié de l'humanité met Niantic face à une situation totalement imprévue.

Niantic, studio derrière Pokémon GO et plusieurs autres jeux mobile invitant à l'exploration du monde réel, a diffusé aujourd'hui un communiqué de presse dans lequel il évoque les mesures qu'il a prises et qu'il compte prendre pour permettre aux joueurs de continuer de jouer à Pokémon GO pendant la crise sanitaire actuelle provoquée par le COVID-19 et le confinement qui en résulte.

Parmi les solutions actuellement en chantier, des modifications apportées à Adventure Sync afin que les activités "physiques" effectuées à la maison soient mieux prises en compte. Niantic veut également permettre aux joueurs de participer à des raids depuis chez eux, améliorer les "fonctions sociales" de son jeu afin de donner la possibilité aux utilisateurs de rester en contact entre eux, donner la possibilité de "visiter virtuellement" des lieux (en attendant de pouvoir réellement le faire à nouveau) et même aller plus loin en organisant un Pokémon GO Fest accessible à distance l'été prochain.

Niantic n'indique cependant pas quand ces différentes fonctionnalités seront proposées. En plus de ces annonces, le studio rappelle ce qui a déjà été fait pour rendre plus agréable le fait de jouer à Pokémon GO à domicile :

Nous venons de lancer une nouvelle forme de jeu dans Pokémon GO, appelée la GO Battle League, à laquelle vous pouvez jouer entièrement depuis chez vous. Nous avons réduit la distance à parcourir à pied pour participer à la GO Battle League de 3 km à zéro, nous avons introduit des encens et des Pokéballs à prix très réduits pour que les gens puissent attraper des Pokémon depuis chez eux, et nous avons multiplié par deux le taux d'apparition. Les cadeaux ont un contenu plus utile et nous avons augmenté la capacité de stockage afin que vous puissiez envoyer et recevoir plus de cadeaux.

Les enjeux économiques pour Niantic sont colossaux et le studio doit faire le maximum pour ne pas perdre des joueurs pendant le confinement. Perdre l'attention des joueurs c'est en effet courir le risque de ne pas parvenir à la reconquérir, et donc ne pas récupérer les microtransactions qui vont avec, lorsque les choses rentreront dans l'ordre.