CoD Modern Warfare 2 Remastered Vs CoD Modern Warfare 2 : Le comparatif en vidéo

Après des rumeurs persistantes autour de Call of Duty : Modern Warfare 2 Remastered, le titre est enfin sorti hier sur PlayStation 4. Les internets n'ont donc pas attendu très longtemps avant de nous pondre un comparatif.

Forcément, quand on parle de remasterisation, on s'attend à des changements et clairement c'est le cas, le titre est plus beau dans le sens où les textures ont été largement revues. En bref, cela permet de voir les évolutions graphiques pour l'une des campagnes de Call of Duty les plus emblématiques.

Ce ne sont ainsi pas moins de 16 min de vidéos qui nous permettent d'attester des changements opérés sur le titre.

Pour mémoire, Call of Duty Modern Warfare 2 : Campagne Remastérisée est disponible en exclusivité temporaire sur PS4 au prix de 24,99€. Et pour ceux d'entre-vous se posant la question : Oui, la mission "No Russian" est disponible, et n'a pas été censurée comme certains pouvaient le penser.