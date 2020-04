Mortal Shell se dévoile : Un Souls-like retors en vidéo et infos

Alors que nos chers amis d'IGN ont "pété" un sympathique embargo comme on dit dans le jargon (ce qui au passage commence sérieusement à me péter les coui...), voici donc Mortal Shell, un jeu d'action RPG qui aurait dû être NORMALEMENT dévoilé... demain. Ainsi va la vie.

De quoi s'agit-il précisément ? D'un jeu d'action-RPG, une sorte de Souls-like comme le veut désormais la tradition, réalisé par le studio Cold Symmetry.

D'abord nommé Dungeonhaven à ses débuts de développement, Mortal Shell a été conçu par des anciens qui ont bossé sur des jeux Triple A (on ne saura toutefois pas lesquels). Produit par une équipe de seulement 15 personnes, Mortal Shell se veut être un titre à la fois prenant et difficile.

Voici ce qu'ont déclaré les trois co-fondateurs du studio - Andrew McLennan-Murray, Anton Gonzalez et Vitaly Bulgarov :

Pour une petite équipe comme la nôtre, développer ce titre ressemblait à bien des égards à la traversée d'un océan sur une planche de paddle. L'annonce de Mortal Shell est l'une des expériences les plus excitantes et terrifiantes que nous ayons vécues jusqu'à présent. Les deux dernières années ont été une période de croissance ininterrompue, pleines de rebondissements complexes liés aux aléas du développement d'un jeu vidéo auquel vous aimeriez vraiment jouer vous-même.

Voici le pitch, si ça vous chante :

En vous réveillant, un sentiment de vide vous envahit, vous entrerez dans un monde brisé et torturé où les restes de l'humanité se fanent et pourrissent. Imploré de faire les comptes du mystérieux «Père noir», vous devez parcourir ce paysage en lambeaux et traquer les sanctuaires cachés des adeptes. Là, dans les terres les plus sacrées de Mortal Shell, vous devrez vaincre de redoutables ennemis et récolter les glandes sacrées. Vous ne serez pas vraiment seul lorsque les morts s'amoncelleront sur votre chemin : éparpillés sur cette terre se trouvent les restes d'anima, de guerriers perdus, qui peuvent être habités pour acquérir leurs capacités uniques et leur connaissance des armes. Le Père Noir a désespérément besoin que vous accomplissiez votre tâche - mais à quelle fin ?

Voici ce que l'on y trouvera :

Découvrez les « Shells » les plus adaptées à votre style de jeu - Les restes perdus des guerriers vaincus sont à découvrir. Réveillez ces "Mortal Shells", occupez leur corps et élargissez considérablement votre compréhension des différentes formes de combat. Incarnez le Shell qui correspond le mieux à votre style et utilisez leur maîtrise unique des compétences et des améliorations d'armes.

"Iron Sharpens Iron" - Le combat est stratégique et délibéré. La survie exige une connaissance, une précision et un instinct supérieurs. Vous ne devez engager votre épée que lorsqu'une ouverture se présente. Calculez vos parades pour déclencher des contre-attaques dévastatrices.

Campagne non linéaire - Tracez votre propre chemin à travers les plaines infestées de marais, à travers une cathédrale d'obsidienne gargantuesque et dans une ancienne crypte figée dans la crête d'une montagne.

Arbres de compétences profonds - Plus votre connexion à chaque Mortal Shell se renforce, mieux vous pouvez exploiter leurs talents innés. Fabriquez des améliorations uniques, aiguisez votre lame avec de l'acide et étudiez les capacités des arcanes sombres pour des attaques surnaturelles et dévastatrices.

Affrontez des ennemis inquiétants - Votre chemin est gardé par des adversaires désespérés, dévoués à des dieux impénétrables. Contemplez des créatures à la fois pitoyables et grotesques, mais ne laissez pas la peur arrêter votre voyage. Rassemblez votre courage et affrontez-les.

Développé par des vétérans de triples A - Mortal Shell a été développé par une coalition de vétérans chevronnés passionnés par le genre soulslike.

Mortal Shell est prévu pour le troisième trimestre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, publié par Playstack. Les joueurs qui souhaitent découvrir le jeu tôt peuvent s'inscrire à une version bêta fermée limitée, allez donc faire un tour sur le site dédié www.MortalShell.com pour plus de détails.