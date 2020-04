Dragon Ball Z Kakarot : Des images du prototype au style visuel très différent diffusées

Le très sympathique Dragon Ball Z Kakarot dispose d'un style graphique qui rappelle le manga et l'anime sans être totalement fidèle à l'un ou l'autre. Mais avant de s'arrêter sur ce rendu, les développeurs de CyberConnect2 ont fait d'autres essais.

Le site du magazine japonais CGWORLD vient de publier un article issu de son numéro d'avril 2020 dans lequel il revient sur la création des graphismes de Dragon Ball Z Kakarot en compagnie de membres de l'équipe de CyberConnect2. Ces derniers expliquent que le jeu trouve son origine en février 2014 lorsqu'il a été proposé par deux membres du studio après qu'un des responsables de CyberConnect2 demande à son staff de soumettre des projets. Le concept a été soumis à Bandai Namco Entertainment qui y a vu du potentiel. Le studio et l'éditeur se sont ensuite mis d'accord et ont officiellement lancé le développement du jeu.

Pour ce qui est du style graphique de Dragon Ball Z Kakarot, CyberConnect2 explique qu'ils souhaitaient initialement proposer un jeu plus fidèle au manga. L'idée était de se caler sur les designs d'Akira Toriyama, sa manière de peindre les couleurs et même de tenir compte du grain du papier. Pour le studio nippon, ce style n'était cependant pas adapté à un jeu avec des mouvements permanents de l'écran. Selon lui, ce style posait des problèmes d'affichage des éléments proches et éloignés et générait une sensation de malaise chez le joueur. CyberConnect2 affirme qu'ils ont eu du mal à fusionner le concept visuel du jeu et son gameplay. Pour les curieux, des screenshots des essais réalisés par CyberConnect2 sur les graphismes ainsi que des images de la première vidéo du prototype du jeu sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

Pour rappel, Dragon Ball Z Kakarot est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Notre test du jeu est disponible à cette adresse.

Que vous inspirent ces anecdotes de développement ? Que pensez-vous du style initialement visé par CyberConnect2 ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.