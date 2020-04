Minecraft Dungeon a fini de creuser, et repousse sa date de sortie d'un mois

Dans un monde aussi confiné et anxiogène que le nôtre, il n'a jamais fait aussi bon se retrouver en ligne, histoire de profiter d'un semblant de proximité, et de vie sociale retrouvée. Si Animal Crossing : New Horizons est arrivé à point nommé, il ne faudrait pas trop vite oublier l'increvable Minecraft...

Mais depuis le temps, vous avez sans doute eu l'occasion de faire plusieurs fois le tour du propriétaire, et attendez sans doute avec une certaine impatience l'arrivée de Minecraft : Dungeons, ou le dungeon crawler revu et corrigé par Mojang.

Prévu à l'origine pour débarquer en ce drôle de mois d'avril, la nouvelle aventure multijoueur repoussera légèrement sa sortie, puisque le compte Twitter officiel du jeu vient d'annoncer un décalage de dernière minute :

Gather your friends and gear up for adventure: Minecraft Dungeons is coming out May 26th on Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows, Xbox One and Xbox Game Pass! Pre-order your copy now:



↣ https://t.co/A2UnaxJtzy ↢ pic.twitter.com/q9VTPXs2Ps