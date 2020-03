Wonder Woman 1984 repoussé à cet été à cause du coronavirus

Le coronavirus a mis en pause bon nombres d'événements, que ce soit sportifs ou cinématographiques. Énormément de productions ont préféré décaler leurs sorties en ces temps troublés. C'est le cas également de Wonder Woman 1984.

À voir aussi : PlayStation Plus : Les jeux "gratuits" d'avril 2020 ont fuité et il y a du lourd made in Naughty Dog

Après James Bond ou encore Black Widow, c'est au tour de Wonder Woman 1984 de voir sa sortie décalée. Initialement prévu pour une sortie française planifiée au 3 juin 2020, Warner Bros a repoussé la date au 14 août prochain. Espérant ainsi que le coronavirus ne soit plus qu'une histoire ancienne.

Cette officialisation a été annoncée sur Twitter par la réalisatrice du film, Patty Jenkins :

We made Wonder Woman 1984 for the big screen and I believe in the power of cinema. In these terrible times, when theater owners are struggling as so many are, we are excited to re-date our film to August 14th 2020 in a theater near you, and pray for better times for all by then pic.twitter.com/85ykQ8x6NE