DOOM Eternal : Un moddeur transforme le jeu en... TPS, la vidéo de l'étrange

Après une pause post-Doom 3 qui n'avait que trop duré, le plus connu (et respecté) des FPS faisait en 2016 son grand retour avec un épisode éponyme, non sans opter une nouvelle fois pour une vue subjective qui va bien. Il faut dire que d'autres se sont déjà essayé à un changement de point de vue qui a pour ainsi dire laissé des traces. Demandez à Duke Nukem, tiens.

Pour autant, l'arrivée de DOOM Eternal sur PC aura su raviver la flamme encore brûlante des moddeurs en tous genres, qui n'ont pas attendu bien longtemps avant de changer l'angle de caméra de ce FPS survitaminé qui a su charmer notre Joniwan national.

Les forumeurs du site Fearless Revolution ont en effet exploré le code du jeu, pour y découvrir l'existence évidemment cachée d'une caméra offrant une toute autre perspective à ce glorieux pugilat. L'astuce a donc bel et bien été pensée par les équipes d'id Software, puisque le Slayer (ou Doomguy pour les vieux briscards) apparaît en chair et en polygones, là où une simple caméra aurait pourtant suffit.

Bon, tout n'est pas parfait, loin s'en faut : les bras semblent doués d'une conscience propre lors des phases d'escalade, et les strafs dans les airs font un drôle d'effet. Il n'empêche, la trouvaille reste sympathique, et offrira peut-être une seconde lecture passablement gratuite à tous ceux qui ont déjà décimé les enfers, confinement oblige.

DOOM Eternal est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.