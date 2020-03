Ryan Reynolds (Deadpool, Detective Pikachu) serait sur une adaptation de Dragon's Lair

Dragon's Lair n'est pas une série souvent évoquée en France dès qu'il est question des titres marquants de l'histoire du jeu vidéo. Et pourtant, l'épisode original et sa technologie avant-gardiste a eu un réel impact aux États-Unis lors de sa sortie dans les salles d'Arcade en 1983. 37 ans plus tard, certains continuent par ailleurs à croire au potentiel de la licence.

À lire aussi : Wonder Woman 1984 repoussé à cet été à cause du coronavirus

Le site de The Hollywood Reporter rapporte que Netflix a récemment récupéré les droits d'adaptation de Dragon's Lair. Et plus surprenant encore, Ryan Reynolds (Deadpool, Detective Pikachu) serait actuellement en négociations pour jouer le rôle principal (certainement celui du chevalier Dirk the Daring).

D'après le site américain, Netflix plancherait sur une adaptation de Dragon's Lair sous format de long métrage en prises de vues réelles. La société de production du comédien canadien, Maximum Effort, ainsi que le co-créateur de Dragon's Lair, Don Bluth, feraient partie des producteurs du projet.

À l'heure où sont écrites ces lignes, ce film Dragon's Lair n'a pas encore été officialisé par Netflix. Les prévisions du géant américain quant à sa date de sortie ne sont pas connues non plus.

Pour rappel, Dragon's Lair était un dessin animé interactif particulièrement difficile tournant sur LaserDisc (système pour le moins innovant à l'époque). Dans ce dernier, un héros du nom de Dirk the Daring devait sauver la Princesse Daphne des griffes du dragon Singe. Au fil du temps, le jeu et ses suites ont eu le droit à de très nombreux portages, y compris sur des consoles récentes.