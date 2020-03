CoD Modern Warfare 2 : La remasterisation fuite en vidéo, les informations

Après des semaines de rumeurs, la remasterisation de Call of Duty : Modern Warfare 2 est aujourd'hui (quasi) réalité. En effet, le PlayStation Store Allemand a fait l'erreur de mettre en ligne le trailer du titre ainsi que des informations magiques...

La fiche du jeu est restée en ligne quelques heures avant d'être simplement et purement retirée. Cependant, rien ne se perd dans les internets. Comme attendu dans cette version remastérisée, il n'y aura que le mode Campagne, pas de Multijoueurs.

Le trailer indique ceci :

Contient seulement le mode campagne de Call of Duty : Modern Warfare 2 ; multijoueurs et coopératif modes non inclus.

Un bundel "Classic Ghost" sera également de la partie pour le multi de Call of Duty : Modern Warfare et Warzone. Celui-ci inclus un plan pour la M4, un porte-bonheur pour armes, le skin original de Ghost, un emblème et une carte, ainsi qu'un mouvement de finition pour les exécutions.

Le titre arrivera demain, soit le 31 mars donc. Reste à voir ce que cette remasterisation vaudra et à quel prix elle sera vendue. Des images sont d'ailleurs disponibles dans notre galerie.

