PS5 : Quantum Error, un nouveau jeu d'horreur s'annonce en vidéo, aussi sur PS4

Aux dernières nouvelles, rien ne semble en mesure d'empêcher le lancement (que l'on espère tout de même en fanfare) de la PlayStation 5, pas même une pandémie mondialisée. Mais parce qu'une console, aussi sexy soit-elle, n'ira pas bien loin sans jeux dignes de ce nom, le studio TeamKill vient apporter sa pierre à l'édifice.

À voir aussi : TEST de Half-Life Alyx : La VR au Pays des Merveilles

Ce weekend entre quatre murs était ainsi l'occasion de découvrir le teaser d'annonce de Quantum Error ("L'Erreur Quantique" selon notre Bernard Pivot à nous), un FPS passablement horrifique que l'on doit aux développeurs de Kings of Lorn: The Fall of Ebris, et qui atteste donc de l'amour que portent les américains à générer de la peur chez le joueur.

Bien peu d'éléments on pour le moment filtré, et le site officiel se cantonne à nous présenter la chose comme un titre exclusifs aux consoles de Sony, puisqu'en développement sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Il faudra donc se contenter de ce premier teaser, qui nous laisse imaginer une aventure résolument solitaire, qui prendrait place à bord d'un vaisseau spatial victime d'un bien étrange mal... Ça vous rappelle quelque chose ? Ça alors.

Le tout nouveau compte Twitter du jeu nous permet tout de même d'espérer un charmant bac à sable qui nous invitera à tester la physique de son moteur et de ses objets, simulés à 99,9% selon leurs dires :

En attendant d'en savoir un peu plus sur cette nouvelle aventure spatiale et horrifique, rappelons donc pour l'instant l'évidence factuelle : Quantum Error est prévu pour sortir un jour sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Quant à Samuel Beckett...

Que pensez-vous de ce premier teaser ? Avez-vous eu les chocottes ? Vous entendra-t-on crier dans l'espace ? Faites-nous part de vos avis angoissés dans les commentaires ci-dessous.