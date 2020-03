Sony évalue l'impact du coronavirus sur la production de ses jeux

En plus du bilan humain, la pandémie de coronavirus a des conséquences pour le moins néfastes sur l'économie mondiale. Et dans l'industrie du jeu vidéo, ces conséquences ont déjà pu être ressenties avec, par exemple, des sorties de jeux retardées. De son côté, Sony a souhaité communiquer publiquement son évaluation de la situation.

Sony Corporation a récemment publié un communiqué dans lequel il présente les conséquences que la pandémie de COVID-19 devrait avoir sur ses différentes branches afin de tenir les investisseurs informés.

Logiquement, la banche Game & Network Services, autrement dit la branche PlayStation, était également évoquée. Et d'après le géant japonais, tout va bien pour le moment :

Sony estime qu'il n'y aura pas d'impact matériel sur les affaires de l'année fiscale en cours.



Même si aucun problème n'a émergé jusqu'à présent, Sony surveille avec attention les risques de retards dans les calendriers de production des jeux au sein de ses studios First Party et de ses studios partenaires, principalement en Europe et aux États-Unis.

Même si la situation peut encore évoluer, Sony ne s'attend donc pas à des retards de ses prochains jeux. De plus, l'année fiscale actuelle se terminant le 31 mars prochain, le groupe japonais s'attend principalement à ce que l'impact de la pandémie soit ressenti dans ses résultats de la prochaine année fiscale.

À noter également que Sony ne mentionne pas la PS5, et plus particulièrement les conséquences que la crise sanitaire actuelle pourraient avoir sur sa production et sa date de sortie. Il précise ailleurs dans son communiqué que ses quatre usines de production située en Chine ont fermé quelques jours fin janvier et ont toutes repris leur activité le 10 février. Sony indique que leur niveau d'activité revient progressivement à celui qu'il avait avant la crise même si des problèmes d'approvisionnement demeurent.

Le constructeur précise également que ses deux usines de production situées en Malaisie sont fermées depuis le 18 mars et le resteront jusqu'au 14 avril. Sony n'indique cependant pas si ces usines sont impliquées dans la production de ses consoles et accessoires.