Confinement coronavirus : 5 jeux vidéo pour faire du sport sans avoir à sortir de chez soi

En France, le confinement dure depuis bientôt deux semaines et n'est visiblement pas près de s'arrêter. Puisqu'il est important de garder une activité physique régulière même en étant bloqué chez soi, voici une sélection de jeux vidéo qui permettent de bouger son corps et de suer (beaucoup) sans avoir à mettre le nez dehors.

Ces dernières semaines, de nombreux Français se sont découverts une passion débordante et difficile à refréner pour la course à pieds (les mauvaises langues diront qu'il s'agit d'une nouvelle manifestation du légendaire esprit de contradiction français). Mais comme enfiler son plus beau survêtement jaune fluo pour aller trottiner dehors, c'est littéralement courir le risque d'attraper le COVID-19 et le transmettre à ses proches, mieux vaut rester chez soi faire de l'exercice. À ce niveau, les gamers ont de la chance. En effet, ils ne manquent pas de titres leur permettant de transpirer un bon coup tout en s'amusant. Nous en avons donc sélectionné 5 qui vous donneront la possibilité de faire du sport de différentes manières.

Le plus convivial : Just Dance 2020 (Ubisoft)

Disponible sur : PS4, Switch, Xbox One, PC, Stadia... et Wii

Just Dance est une célèbre série de jeux de rythme dans lequel le but est de se déhancher sur des tubes d'hier et d'aujourd'hui (d'Ariana Grande, Chromeo, Aya Nakamura, 2NE1 ou encore... La Compagnie Créole) en reproduisant les mouvements des danseurs à l'écran à l'aide d'une manette compatible avec la détection de mouvements (Joy-Con Switch, PlayStation Move ou Wiimote dans le cas de Just Dance 2020). Les personnes qui souhaitent se servir de Just Dance 2020 spécifiquement pour faire de l'exercice peuvent activer le Mode Sweat. Ce dernier calcule le nombre de calories brûlées sur chaque chanson.

Et pour ceux qui n'ont pas de manette à détection de mouvements (ou qui n'en ont pas assez pour jouer à plusieurs), pas de problème. L'application Just Dance Controller est disponible gratuitement et sert à transformer votre smartphone en manette. Jouable jusqu'à six joueurs en local, Just Dance 2020 a un gameplay relativement permissif et permet de jouer à plusieurs sans avoir à investir dans des accessoires.

Le petit + : Just Dance 2020 est un bon moyen de permettre aux enfants de se défouler. S'ils peuvent s'amuser à faire comme leurs parents en train de danser sur la playlist du jeu d'Ubisoft, ils disposent également d'un Mode Enfant proposant des chansons et des chorégraphies spécialement conçues pour eux (et dans lequel la notion de score est totalement absente).

Le plus professionnel : Ring Fit Adventure (Nintendo)

Disponible sur Switch

Ring Fit Adventure est un jeu de Fitness qui a pour particularité de fonctionner à l'aide d'un duo d'accessoires : le Ring-Con et une sangle de cuisse sur chacun desquels doit être fixé un Joy-Con. Le Ring-Con est un anneau résistant qui permet de faire travailler bras et torse comme avec une machine plus traditionnelle. Le Joy-Con fixé sur la cuisse permet quant à lui de travailler le bas du corps. Pour guider l'utilisateur dans sa session de sport, le jeu de Nintendo propose toute une gamme d'exercices d'apparence simples mais physiques, accessibles via la campagne (voir ci-dessous) ou directement depuis un menu dédié.

Histoire de rendre l'offre encore plus complète, Nintendo a récemment ajouté à Ring Fit Adventure un mode jeu de rythme. Dans ce dernier, les mouvements permis par le Ring-Con et la sangle de cuisse associée à son Joy-Con doivent être réalisés en rythme sur des musiques entendues ailleurs dans le jeu ainsi que dans Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Splatoon 2 et même Wii Fit. Et qu'il s'agisse de ce mini-jeu de rythme ou des exercices plus classiques, Ring Fit Adventure fait clairement suer. Dans le bon sens du terme.

Le petit + : À ceux qui n'aiment pas "faire du sport pour faire du sport," Ring Fit Adventure permet de traverser une véritable campagne découpée en niveaux dans lequel le joueur doit aider Ring, un anneau bavard, à mettre un terme aux sombres agissements de Drago. Qu'il s'agisse de l'exploration ou des combats, tout le gameplay repose sur des mouvements de sport. En plus de ça, il y a une touche de RPG Et cela fonctionne bien.

Le plus classique : Fitness Boxing (Nintendo)

Disponible sur : Switch

Fitness Boxing est un jeu de... Fitness dont les exercices sont inspirés par la... Boxe. Dans ce jeu Switch, le joueur est accompagné d'un(e) coach virtuel(le) qui propose des séries d'exercices faisant travailler aussi bien le haut que le bas du corps. Uppercuts, jeu de jambes, esquives, jabs, tout y est. Histoire de suivre sa progression, il gère différentes données comme le poids, l'Indice de Masse Corporelle ou encore "l'âge fitness." Dans Fitness Boxing, les exercices prennent la forme d'un jeu de rythme dans lequel le sportif doit réaliser les mouvements au bon moment.

Pour rendre la chose plus amusante, ces exercices se font sur l'air de versions instrumentales et réorchestrées de chansons Pop plus ou moins récentes (Party Rock Anthem de LMFAO, Bad Romance de Lady Gaga, Shut Up and Dance de Walk the Moon, Video Killed the Radio Star de The Buggles, etc.). La difficulté, c'est-à-dire l'intensité et la longueur, des exercices peut-être réglée et le programme quotidien généré automatiquement par le jeu ajoute de nouveaux mouvements au fur et à mesure de la progression du joueur. À chaque session, l'utilisateur peut également sélectionner la partie du corps qu'il souhaite travailler en priorité et le jeu choisira les exercices en fonction de ça. Bien évidemment, le joueur peut également compléter cet entraînement en jouant en mode libre. Pour qui se donne la peine de faire les choses sérieusement, Fitness Boxing est un moyen relativement économique et efficace de faire du sport sur sa console.

Le petit + : S'il est principalement conçu pour être utilisé par un joueur seul, Fitness Boxing propose malgré tout un mode deux joueurs. Dans ce dernier, chaque joueur prend un Joy-Con et doit tout de même faire les mouvements avec son second bras vide. Les deux joueurs peuvent faire des exercices en coopération ou en duel, ce qui ajoute un peu de convivialité et permet de faire du sport à deux sans avoir à acheter des accessoires supplémentaires.

Le plus trippant : Beat Saber (Beat Games)

Disponible sur : PS4 (PlayStation VR), PC (Oculus Rift, HTC Vive, Windows Mixed Reality)

Beat Saber bénéficie d'un concept très simple mais diablement efficace. Dans un jeu de rythme traditionnel, il est généralement question d'appuyer sur le bon bouton au bon moment. Beat Saber reprend ce système et l'applique à la réalité virtuelle. Dans un univers très néon, des blocs bleus et rouges indiquant la direction du mouvement à faire, foncent vers le joueur et ce dernier doit les frapper au bon moment avec ses sabres laser eux aussi bleus et rouges. Si la chose peut paraître extrêmement simple sur le papier, elle s'avère clairement sportive plus le niveau de difficulté de la chanson augmente.

Qui dit jeu de rythme dit évidemment musique. Beat Saber propose une playlist de base de très bonne facture composée de morceaux composés spécialement pour l'occasion. En plus de ça, des chansons additionnelles venues de répertoires d'artistes bien connus (Imagine Dragons, Panic at the Disco, Timbaland) peuvent également être achetées. Les joueurs PC ont à ce propos l'avantage de pouvoir ajouter des niveaux créés par la communauté à partir de n'importe quelle chanson. Si la prise en main est immédiate, la maîtrise est quant à elle plus longue et avant de s'ennuyer sur Beat Saber, les litres de sueur auront coulé. Et le sentiment de classe ressenti lorsqu'un morceau a été maîtrisé est loin d'être déplaisant.

Le petit + : Beat Saber a pour particularité d'être un jeu en réalité virtuelle. Il permet donc de s'immerger totalement et de s'échapper de son lieu de confinement. Sachant que les morceaux peuvent être particulièrement "sportifs," il faut simplement être prêt à nettoyer régulièrement son casque.

Le plus décalé : ARMS (Nintendo)

Disponible sur : Switch

ARMS n'est clairement pas le premier jeu qui vient à l'esprit dès qu'il est question de jeux de sport. Et pourtant, pour qui prend la peine d'y jouer avec les Joy-Con, et donc d'utiliser la détection de mouvements, le titre de Nintendo permet clairement d'activer ses glandes sudoripares et se dépenser un bon coup. De plus, il peut également intéresser les nostalgiques du très simple mais diablement efficace mini-jeu de Boxe de Wii Sports. ARMS est un jeu de combat en arènes 3D se déroulant dans un univers coloré dans lequel les personnages disposent de bras semblables à de très longs ressorts. Pour atteindre son ennemi à distance, il faut donc mettre des coups en allongeant ces longs bras.

Et même s'il s'agit d'un jeu de combat au sens traditionnel du terme, la jouabilité exploitant la détection de mouvements des Joy-Con est suffisamment accessible (et lente) pour permettre au plus grand nombre de s'y mettre. Les coups sont donnés en effectuant des mouvements de bras rappelant des coups de poing et les déplacements se font en tournant les mains. Cela peut paraître simple sur le papier mais la fatigue s'installe assez rapidement chez qui prend part à une session de jeu suffisamment longue.

Le petit + : Pour qui vit en famille ou en co-location en cette période de confinement, le mode deux joueurs de ARMS peut permettre de se défouler et régler ses comptes dans la bonne humeur avec ses compagnons d'enfermement.