Playdead : Le studio de Limbo et Inside dévoile une première (et courte) vidéo

Après des mois d'un silence assourdissant, le studio Playdead fait décidément parler de lui cette semaine, puisqu'après avoir annoncé la signature d'un contrat d'édition avec Epic Games Publishing pas plus tard qu'hier, les danois nous ouvrent aujourd'hui l'appétit avec une courte, mais précieuse vidéo.

Après les (déjà) classiques Limbo en 2010 et Inside en 2016, Playdead s'est en effet lancé dans leur troisième production vidéoludique, un projet teasé dès 2017 avec une première image, qui nous laissait évidemment désireux d'en savoir plus, et vite.

Mais le studio se fend aujourd'hui d'une première (et courte vidéo) pour faire reparler de celui que l'on surnomme pour l'instant "Playdead 3". En revanche, rien n'indique que cette dernière vous satisfasse outre mesure :

Ce nouveau teasing est en effet d'abord l'occasion de rappeler que les danois recrutent (et pas qu'un peu), dans le but d'oeuvrer à la construction de leur "jeu en monde ouvert à la troisième personne", qui s'annonce au vu de ce court extrait toujours aussi joyeux et coloré que leurs deux premiers titres. Vous sentez qu'on va bien rigoler ? Non ? Bon, vous avez sans doute raison...