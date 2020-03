Super Smash Bros. Ultimate : Le prochain combattant teasé, les bras nous en tombent

Alors que Nintendo nous expliquait il y a une poignée de jours que les futurs combattants destinés à enrichir l'infini roster de Super Smash Bros. Ultimate pourraient être retardés à cause d'un certain virus couronné, un nouvel indice concernant le prochain DLC a été dévoilé à l'occasion d'un Nintendo Direct de dernière minute.

La première saison de pugilistes en DLC avait su multiplier les partenariats avec des licences aussi prestigieuses que Persona, Dragon Quest ou encore Final Fight. Lors de sa dernière apparition, le très fatigué mais néanmoins blagueur Masahiro Sakurai avait d'ailleurs précisé que la liste des six personnages de la saison 2 avait déjà été actée, et les espoirs des fans étaient alors au plus haut, après une certaine déception suite à l'arrivée de Byleth.

Mais l'enthousiasme risque fort de retomber comme une soufflé sorti trop tôt du four, puisque le prochain combattant supplémentaire reste à ce stade mystérieux, mais sera issu quoi qu'il arrive du jeu de combat... ARMS. Mais si, rappelez-vous : ARMS, cette version revue et corrigée de Wii Boxing dans laquelle des wanabee Piccolo se battaient en allongeant leurs bras ! Non, vraiment, ça ne vous dit rien ? Bon.. De là à affirmer que Nintendo tente au forceps de recréer de l'intérêt autour de sa nouvelle licence, il n'y a qu'un pas, que nous vous laisserons le loisir de franchir ou non.

Le mystérieux protagoniste tiré d'ARMS sera dévoilé et disponible au téléchargement en juin prochain.

Et comme rien n'arrive par hasard en ce bas-monde, ARMS sera justement "gratuitement" jouable du jeudi 26 mars à 17 heures au lundi 6 avril à 23 heures 59 pour tous les abonnés du service Nintendo Switch Online, c'est dit. En même temps, voilà une occasion toute trouvée de vous secouer un peu devant votre écran !