Avalanche Studios (Just Cause) tease un nouveau jeu en vidéo

Même s'il a déjà édité ses propres jeux, Avalanche Studios a également développé des jeux pour le compte d'éditeur tiers. Et depuis la sortie de Rage 2, le groupe fondé en Suède n'a pas refait parler de lui. Il travaillait cependant sur plusieurs nouveaux jeux en secret et a décidé de teaser l'un d'entre eux.

Avalanche Studios vient d'annoncer son changement de nom en Avalanche Studios Group et sa réorganisation en trois structures : Avalanche Studios (Just Cause, Rage 2), Expansive Worlds (theHunter : Call of The Wild) et Systemic Reaction (Generation Zero). Cette troisième structure, qui sera chargée d'éditer les jeux développés en internet, en a profité pour dévoiler le premier teaser d'un nouveau jeu. Teaser que vous pouvez découvrir ci-dessus.

Pour l'instant, ce nouveau jeu n'a pas encore de titre, de plates-formes ou de date de sortie annoncés. Le teaser vidéo révèle simplement qu'il est question d'un FPS se déroulant visiblement dans une grotte (et donc dans un milieu hostile). Systemic Reaction n'a pas précisé s'il développera ce jeu en plus de l'éditer ou si le développement a été confié à un des deux autres studios du groupe.

Reste désormais à attendre que Systemic Reaction dévoile davantage d'informations au sujet de ce nouveau titre.