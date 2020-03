Animal Crossing New Horizons serait le plus gros lancement de la Switch au Japon

Animal Crossing : New Horizons était possiblement le jeu le plus attendu de cette année sur Nintendo Switch. Et à en croire les premières informations concernant son lancement, les joueurs étaient clairement pressés de retrouver Tom Nook.

Le groupe japonais Geo Corporation, relayé par le tout aussi japonais site 4Gamer, affirme qu'au cours de ses trois premiers jours de présence sur le marché, Animal Crossing : New Horizons s'est mieux vendu dans l'archipel, et sur une durée équivalente, que n'importe quel autre jeu Switch sorti jusqu'à présent. Jusqu'à présent, le détenteur de ce record était Pokémon Épée/Bouclier et ses 1,3 million d'exemplaires vendus lors de son lancement. Toujours selon Geo Corporation, la version physique du jeu est actuellement en rupture de stock à travers le Japon.

À noter que le raz-de-marée Animal Crossing n'a évidemment pas touché que le Japon. En effet, le site GamesIndustry.biz rapporte que le jeu de Nintendo a réalisé le plus gros lancement pour un jeu Switch physique au Royaume-Uni (si l'on ne compte pas ensemble les ventes de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier). Et New Horizons a explosé les ventes au lancement britannique de Animal Crossing : New Leaf sorti en 2013 sur 3DS. En effet, les ventes physiques du nouvel épisode sont 3,5 fois plus importantes que celles réalisées par l'épisode 3DS dans les jours qui ont suivi sa sortie.

Le classement des ventes de jeux en France pour la semaine du lancement d'Animal Crossing : New Horizons devrait arriver en début de semaine prochaine. Et selon tout vraisemblance, le jeu de la Switch devrait arriver en tête des ventes pour son lancement dans l'hexagone. Réponse d'ici quelques jours.

Pour info, Animal Crossing : New Leaf est selon Nintendo l'épisode de la série qui s'est le mieux vendu jusqu'à présent. Le titre de la 3DS s'est en effet écoulé à 12,45 millions d'exemplaires. Reste maintenant à voir si cet épisode Switch parviendra à faire mieux.