Mourir peut attendre : Le prochain James Bond reporté à cause du coronavirus

Les craintes entourant la propagation du Covid-19 obligent à prendre des précautions, et restreindre les rassemblements dans les lieux confinés. Fort logiquement, le cinéma est impacté. Et cela force certains producteurs à revoir leurs plans.

Mourir peut attendre, et du coup la sortie en salles du film du même nom aussi. Programmée pour le 8 avril prochain, le baroud d'honneur de Daniel Craig dans le costume de James Bond, qui avait déjà connu des galères sans nom en cours de tournage, se décale a-t-on appris des producteurs.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd