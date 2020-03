Death Stranding : Le mode photo sera également disponible sur PS4

S'il convient de faire le tri parmi les nombreuses théories formulées au fil des années par l'inarrêtable Hideo Kojima, il faut reconnaître au game designer une propension à saisir avec finesse son époque. Son appétence artistique qui touche de nombreux domaines n'y est certainement pas étranger.

À voir aussi : Silent Hill : Konami commente les dernières rumeurs

L'homme qui aime se créditer plusieurs dizaines de fois au sein de chacune de ses productions aime également afficher en images son goût pour la musique ou la littérature sur les réseaux dits sociaux. Ce n'est donc sans doute pas un hasard si l'annonce du très pertinent Death Stranding sur PC s'accompagnait d'un ajout tout ce qu'il y a de plus artistique, en la présence d'un mode photo aux fonctionnalités très étudiées.

Et si les joueurs de la version PlayStation 4 devront faire une croix sur le contenu crossoveresque de la série Half-Life, Kojima Productions a tenu à rassurer ses esthètes de fans, puisque ces derniers profiteront bientôt de ce sympathique ajout :

Thank you for your feedback everyone! We're happy to confirm that Photo Mode will be coming soon to DEATH STRANDING on PS4. Stay tuned for more details!#KeepOnKeepingOn#DeathStranding pic.twitter.com/DP8HK8VFQ9