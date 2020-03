Streets of Rage 4 : La liste des trophées dévoile un sympathique caméo

Le retour en fanfare de la série de beat'em all Streets of Rage s'annonce décidément des plus surprenants : quelques jours après avoir découvert la présence d'Olivier Derivière aux manettes de la bande-son, la présence - même subreptice - d'un vieux bagarreur des rues se tease. Et parce que notre drôle d'époque nécessite une certaine forme d'explicitement : oui, forcément, ça va spoiler.

À voir aussi : On a joué à Streets of Rage 4, nos impressions de bagarreur de roux

Le site Exophase vient en effet de lister les nombreux trophées qui ponctueront le parcours des joueurs complétistes de Streets of Rage 4. Et si l'inventaire à la Prévert nous permet entre autres de découvrir la présence d'un "stage rétro" ou d'une forme d'hommage à l'attaque spéciale de Streets of Rage premier du nom, c'est surtout la mention d'un revenant qui a retenu notre attention.

Max "Thunder" Hatchett, l'un des personnages jouables de Streets of Rage 2, sera vraisemblablement présent dans ce quatrième volet, mais cette fois en tant que boss. Un trophée/succès intitulé "Snap Out of It !" se débloque en venant à bout d'un "Max possédé". L'illustration l'accompagnant ne laisse guère planer de doute à ce sujet : la Tornade, qui se caractérisait par une certaine lenteur mais également une sacrée force de frappe, aura vraisemblablement été manipulé par le cartel d'antagonistes qu'il conviendra de corriger à la hauteur du préjudice.

Encore un peu de patience : Streets of Rage 4 est prévu pour sortir quelque part en 2020 sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One. De toutes façons, se balader dans la rue en ce moment, c'est compliqué.