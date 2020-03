One Piece Pirate Warriors 4 multiplie les pains dans son trailer de lancement

À force de vous en parler à peu près tous les jours, vous allez finir par le savoir (et vous aimer les uns les autres) : One Piece : Pirate Warriors 4 débarque sur nos côtes à grand renfort de trailers, avec toute la discrétion qui caractérise son héros à la langue bien pendue.

Tel un certain messie, Monkey D. Luffy distribue les pains avec un enthousiasme certain, et nous rappelle en l'espace d'une seule vidéo ce que les fans sont en droit d'attendre du nouveau Musō en date : de la castagne, des hurlements, des couleurs bariolées, et une liste de super attaques alambiquées comme il se doit.

One Piece Pirate Warriors 4 revisitera certains arcs iconiques du manga en extension permanente d'Eiichirō Oda, mais proposera également une histoire inédite se déroulant à Wano Kuni, quand bien même le manga, toujours en pré-publication, n'a pas encore apporté de conclusion à cette nouvelle aventure. Bien joué, Bandai Namco.

Bref, si vous voulez en prendre plein les yeux, les oreilles, et vous défouler au passage sur la piétaille d'eau douce, nous vous le répétons une dernière fois : One Piece Pirate Warrios 4 sera disponible à partir du 27 mars 2020 sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One.