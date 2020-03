Inside Final Fantasy VII Remake : L'épisode 2 dévoile des scènes inédites

La semaine dernière, nous découvrions comme vous le premier épisode de la série "Inside Final Fantasy VII Remake", qui dévoile comme son nom l'indique très justement les coulisses du très attendu et très commenté Final Fantasy VII Remake. Et parce que nos esprits ont été façonnés par une vision linéaire du temps, voilà que déboule la seconde partie de ce documentaire.

Cette semaine, le réalisateur du jeu original et producteur du remake Yoshinori Kitase nous rappelle que personne ne rajeunit, et que les 23 années qui nous séparent de Final Fantasy VII nous ont peut-être fait oublier certains détails. Kitase a comme tout les joueurs été surpris de la relative brièveté qui caractérise l'introduction du jeu se déroulant dans Midgar, et justifie ainsi le développement de la ville, qu'il voulait livrer telle que dans ses souvenirs aux joueurs.

Le scénariste de cette relecture Kazushige Nojima avoue, non sans un certain embarras, que la psychologie de Cloud a été approfondie, et que le "héros parfait" de l'original (ah bon ?) fendra parfois l'armure, révélant un jeune homme aux failles multiples, soucieux de se faire aimer des autres. Le même Nojima avait déclaré avoir découvert un nouveau Cloud à l'occasion de son nouveau design, le percevant comme "un jeune homme avec de l'agressivité dans le regard".

Si l'équipe insiste sur la complexité de Tifa, c'est sans doute l'attitude d'Aeris, que l'on découvre dans de nouvelles scènes encore inédites qui interpelle sans doute le plus, et nous garantit effectivement bien plus de complexité qu'en 1997. Les membres d'Avalanche qui accompagnent le trio ont d'ailleurs fait l'objet de bien plus de soin également. Nojima explique également avoir eu envie de réécrire l'intégralité des répliques, car le doublage impossible à l'époque a radicalement changé la donne, et c'est sans doute tant mieux.

Voilà qui nous rappelle que Final Fantasy VII Remake n'arrivera pas avant le 10 avril prochain sur PlayStation 4, mais que en savons déjà beaucoup (trop ?) à son sujet. Et à la semaine prochaine pour l'Épisode 3, hein !