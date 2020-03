Doom Eternal se compare à Doom 2016 en vidéo

DOOM Eternal est donc sorti, cela ne vous aura pas échappé. Un YouTubeur du nom de Cycu1 a eu la bonne idée de faire un comparatif des différents ennemis entre les versions 2016 et 2020.

DOOM 2016 utilise le moteur id Tech 6 et Doom Eternal l'id Tech 7. Une mise à jour du moteur graphique qui est particulièrement visible quand on met côte à côte les deux titres. Les textures sont plus belles et les détails sont bien plus nombreux.

On notera également entre autres, le système d'ombre qui est bien différent. Si vous vous demandez toujours si le jeu vaut le coût, sachez que l'ami Joniwan a réalisé le test du fast FPS et on ne peut que vous conseiller sa lecture.

Doom Eternal est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Stadia.