One Piece Bon! Bon! Journey!! : Le match-three arrive aujourd'hui sur mobile avec des cadeaux

Malgré notre limite aussi intellectuelle que psychologique à mesurer cette drôle de notion qu'est l'infini, des exemples concrets de la vie quotidienne nous permettent tout de même d'appréhender le concept dans ses grandes lignes. Nous pourrions ainsi déterminer que l'infini se rapproche par exemple du nombre de chapitres de l'oeuvre d'un certain Eiichirō Oda...

À voir aussi : Demon Slayer : Un premier jeu vidéo s'annonce, CyberConnect2 aux manettes

Juste en-dessous de ce nombre, on trouverait le nombre d'adaptations vidéoludiques dont ont déjà fait preuve Monkey D. Luffy et sa bande de pirates voleurs de recettes. Et vous pourrez dès aujourd'hui ajouter un nouveau titre improbable à cette interminable liste dès aujourd'hui, puisque débarque un certain... One Piece : Bon! Bon! Journey!! sur Android et iOS.

Accrochez-vous les enfants, car tout ce qui va suivre est bien réel : One Piece : Bon! Bon! Journey!! s'entend donc comme un match-three classique dans lequel les héros du manga à succès sont transformés en... bonbons, oui.

Si votre penchant pour le sucre vous pousse à télécharger gratuitement cette application sur votre smartphone, Bandai Namco vous offre pour célébrer le lancement de One Piece : Bon! Bon! Journey!! les récompenses suivantes :

1 Chopper 2★

2100 Perles de l'arc-en-ciel

4 Escargophones

1 Pièce Arc-en-ciel

1 Pièce Bombe

4 Pièces Flèche

23 000 baies

100 Jetons Déco

One Piece : Bon! Bon! Journey!! est donc téléchargeable dès aujourd'hui sur Android et iOS. Mais n'oubliez pas : l'important reste de manger vos cinq fruits et légumes par jour, surtout en période de confinement.