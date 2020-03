Fahrenheit : Le jeu d'aventure de Quantic Dream revient sur PS4 en version physique

On ne le répétera jamais assez : pour se protéger des ravages du temps, une direction artistique saillante fonctionne bien mieux que n'importe quelle crème anti-âge. Prenez Fahrenheit par exemple : l'ambiance de cette aventure qui date de 2005 a-t-elle vraiment pris un coup de vieux ? L'éditeur Limited Run semble avoir répondu à la question.

Vous ne vous y attendiez pas ? Cela dit, nous non plus. En plus, cela faisait un moment que le studio français Quantic Dream n'avait pas fait parlé de lui à cause de ses ennuis avec la justice prud'homale.

Vous l'aurez deviné, fins lecteurs perspicaces que vous êtes : Fahrenheit sera donc la prochaine édition forcément limitée du sélectif distributeur américain, comme ce dernier vient officiellement de l'annoncer sur Twitter.

Le jeu plus connu sous le nom d'Indigo Prophecy aux États-Unis (où l'on ne rigole pas avec l'archaïque système de mesure impérial) fêtera cette année les 15 ans de sa sortie sur PlayStation 2. C'est d'ailleurs cette version SD qui fera le soin d'une mise en boîte, et non la version Remastered de 2016, sans doute au grand dam de certains.

Si jamais votre sang de collectionneur ne fait qu'un tour, vous pourrez pré-commander cette version PlayStation 4 de Fahrenheit dès le 3 avril prochain, à 15 heures.