Dreams : Nintendo fait retirer Mario du jeu

Toucher aux propriétés de Nintendo n'est jamais une mince affaire. La firme de Kyoto veille au grain et n'hésite jamais à faire retirer les créations des moddeurs ayant eu le malheur de toucher à ses personnages, et a fortiori au célèbre plombier. Oui, un utilisateur de Dreams en a (déjà) fait les frais.

Créer un modèle 3D de Mario n'est pas sans conséquences comme l'indique un utilisateur de Dreams répondant au pseudo de Piece of Craft. Ce dernier raconte en effet qu'il a reçu un email de la division affaire business de Sony Interactive Entertainment Europe, indiquant que Nintendo aurait décidé d'appliquer son droit de copyright, interdisant ainsi l'utilisation de l'image de Mario dans Dreams.

Le même utilisateur indique que le modèle 3D de Mario confectionné par ses soins n'est plus du tout disponible. Sans savoir non plus de ce qu'il advient des niveaux créés avec ledit modèle 3D :

well i can and i cant.

i can remix it but the original i can no longer edit and other will not find or be able to use. not too sure what will happen to levels that used the mario guess we'll have to wait and see

its kinda like a slap on the wrist. - Piece of Craft (@Piece_of_Craft) March 21, 2020

Ce n'est pas la première fois que Nintendo use de ses droits de copyright pour faire supprimer un asset leur appartenant. Dans tous les cas, Piece of Craft ne se laisse pas abattre pour autant et semble diriger sa prochaine création du côté de Disney, du moins s'il en obtient l'autorisation...