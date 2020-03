DOOM Eternal : Plus de joueurs en simultané par rapport au Doom de 2016

En cette période de confinement, le jeu vidéo tient une place plus qu'essentielle pour passer le temps, et ces derniers jours DOOM Eternal est sorti de sa tanière pour amuser la galerie, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a fait nombre d'émules, chiffres à l'appui.

C'est via le site de comptage" SteamDB que l'on apprend, qu'au 20 mars dernier, date de sortie de DOOM Eternal que ce dernier a enregistré un pic de 104.653 joueurs en simultané. Un record par rapport au dernier DOOM sorti en 2016, qui lui avait fait comptabilisé "seulement" 44 000 joueurs en simultané, comme l'indique l'analyste Daniel Ahmad sur Twitter :

Doom Eternal has passed 100,000 peak concurrent players on Steam, after releasing today. Twitch viewers over 125k.



This is already more than 2x higher than Doom 2016's peak of 44k in May 2016.



Incredibly successful launch, esp given it was up against Animal Crossing too. pic.twitter.com/uMUnN4Zte7