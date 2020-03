Call of Duty Warzone : Plusieurs dizaines de millions de joueurs l'ont rallié

La licence la plus juteuse d'Activision est en train de faire son trou à coup de mortier dans l'univers impitoyable du Battle Royale en free to play. Les derniers chiffres communiqués en attestent : NOUS SOMMES EN GUERRE !

Nous en étions dans ces colonnes restés à 6 millions en 24 heures. Depuis, on a eu le temps d'apprendre qu'ils étaient 15 millions à s'y être plongés en 72 heures.

Lancé le 10 mars dernier, Call of Duty Warzone a désormais dépassé la barre des 30 millions de joueurs en 10 jours, comme l'a révélé Activision.

Over 30 million of you have dropped in to play #Warzone. Thank you to this amazing community .



Jump in and play for free now. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/KFKhb8CNNK