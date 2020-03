Coronavirus : Square Enix fait le point et parle de la sortie de Final Fantasy VII Remake

Les communiqués dans lesquels les éditeurs expliquent leur manière de gérer la crise sanitaire du coronavirus se suivent avec une certain régularité (et se ressemblent à différents niveaux). Au tour de Square Enix de s'exprimer.

À lire aussi : Coronavirus : Au tour de SEGA Europe de détailler son dispositif

Square Enix a publié un long message signé par Phil Rogers, le PDG de Square Enix Europe & Americas. Dans ce dernier, le ponte de l'éditeur nippon détaille les mesures prises par sa société pour protéger ses employés en ces temps de crise.

Bien gérer cette dernière est particulièrement important pour Square Enix car il s'apprête à sortir Final Fantasy VII Remake, un de ses plus gros jeux de ces dernières années. Et même si, aux dernières nouvelles, le jeu sortira à la date prévue à l'origine, Phil Rogers ne cache pas qu'il pourra être compliqué de mettre la main sur une version boîte dans certains pays :

Comme tout un chacun, notre équipe Square Enix se rassemble à travers le monde pour que ses membres se soutiennent mutuellement, soutiennent leurs familles, leurs amis, et évidemment notre communauté passionnée durant cette période incroyablement difficile.



Tandis que les circonstances liées à la pandémie du COVID-19 continuent d'évoluer, nous voulions vous tenir informés des mesures que nous avons prises pour garantir la santé et le bien-être de nos employés et leurs familles, le maintien de nos services en ligne et vous rassurer en ce qui concerne nos jeux enthousiasmants à venir.



Au cours des derniers mois, nous avons suivi les consignes en matière de santé et de sécurité mises en place par les ministères de la santé des différents pays. Et en février dernier, nous avons restreint les voyages d'affaires nationaux et internationaux et avons commencé à limiter la venue de visiteurs à nos bureaux et studios.



En parallèle à ça, les bureaux asiatiques, européens et américains de Square Enix ont commencé à oeuvrer à préparer les employés à travailler de la maison. Nos équipes IT ont augmenté nos systèmes de travail à distance. Cela inclut le déploiement de VPN et d'améliorations technologiques permettent le travail à distance de nos studios et de nos opérations commerciales et de développement.



Nous avons mis en place une politique de travail à la maison dans tous nos bureaux. Et dans les cas dans lesquels le travail à la maison n'est pas possible, nous avons réduit la densité de personnel et introduit des heures de travail échelonnées, spécifiquement pour éviter les heures de pointe.



En plus d'assurer la santé et le bien-être de nos employés, nous restons engagés à procurer des expériences de gameplay épiques pour nos joueurs. Malgré le paysage de travail changeant, nos studios de développement restent dévoués au soutien nos jeux-services en ligne et au travail sur nos sorties à venir. Bien que certains événements en rapport avec les jeux ont été annulés, nous sommes actuellement en train de concevoir nos plans pour une présentation en ligne au cours de laquelle nous pourront bientôt partager avec vous des informations au sujet de ces jeux.



Nous savons qu'un grand nombre de nos fans attendent avec impatience la sortie de Final Fantasy VII Remake et nous voulons rassurer tout le monde en confirmant que sa sortie est toujours prévue pour le 10 avril prochain. Bien que notre objectif soit de nous assurer que tout le monde puisse jouer au jeu dès le jour de sa sortie, il paraît de plus en plus probable que les livraisons soient affectées dans certains pays à cause de perturbations des chaînes d'approvisionnement et de fermetures potentielles de boutiques physiques résultant des politiques gouvernementales en matière de quarantaine.



Nous sommes en contact permanent avec nos partenaires dans la distribution et la vente et surveillons activement la situation vis-à-vis de la distribution de Final Fantasy VII Remake. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation au fur et à mesure que nous recevrons davantage d'informations au sujet de la distribution dans chaque pays. La situation va continuer d'évoluer au cours des prochains jours et semaines et nous vous sommes d'avance reconnaissants pour la patience et la compréhension dont vous ferez preuve.



Il est évident que nous sommes dans une période incertaine. Même si nous ne savons pas combien de temps ces mesures resteront en place, nous souhaitons rassurer les joueurs que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir afin que vous restiez divertis et connectés avec vos amis à travers le monde tandis que nous faisons face à cette période difficile tous ensemble.

À noter que Square Enix évoque une présentation en ligne de ces jeux à venir qui remplacera certainement ce que l'éditeur avait prévu pour l'E3 2020. Reste à découvrir quand aura lieu cette dernière.