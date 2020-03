DOOMANIMAL, le crossover DOOM Eternal et Animal Crossing improbable

A partir du moment où l'on a su que DOOM Eternal et Animal Crossing : New Horizons sortiraient le même jour, la romance, fantasmée, est née. La créativité des joueurs continue d'épater avec une vidéo que vous ne pensiez pas désirer mais qui va devenir vrai en quelques millisecondes dans cette pièce.

Une commercialisation simultanée pour deux licences toutes deux appréciées, assez éloignées thématiquement, mais suivies par le même public, ça donne des idées. Les milliers de dessins ayant imaginé l'amitié entre le Doom Slayer et l'assistante municipale de New Leaf Marie ont trouvé leur maître.

Andrei Mishanin, qui aime à s'amuser avec des modèles 3D, s'est fait un petit kiff en CGI qui a dû nécessiter un peu de travail et que vous pouvez découvrir ci-dessus. DOOMANIMAL montre le héros de DOOM Eternal accompagné de Tom Nook, une villageoise et Marie en plein concert devant une foule en délire armée de glowsticks, sur du Mick Gordon bien lourd et qui tâche, bien entendu.

À noter que l'extrait, publié sur Twitter a eu droit à une réponse du compte officiel de DOOM :

Belle preuve de respect. Mais après cela, le rapprochement entre Nintendo et Bethesda doit forcément se faire. JE vous l'aurai dit en premier.

Animal Crossing : New Horizons et DOOM Eternal sont disponibles tous les depuis ce vendredi 20 mars 2020, respectivement sur Nintendo Switch et PS4, PC et Xbox One.