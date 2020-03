Captain Tsubasa Rise of New Champions : Un nouveau trailer pour VOTRE héros

S'il est un jeu qui peut sauver tous les footeux du confinement, c'est lui - enfin, si on oublie le très gratuit (pour le moment) Football Manager 2020. Malheureusement, on n'est toujours pas fixés sur sa sortie. Mais en attendant, Captain Tsubasa : Rise of New Champions a des choses à montrer.

La nouvelle adaptation du manga devenu anime épique de Yoichi Takahashi permettra de retrouver tous nos personnages préférés. Mais à l'instar de One Punch Man : A Hero Nobody Knows ou Dragon Ball Xenoverse 2, l'idée, c'est que la star, c'est vous.

Du moins dans le mode Episode : "New Hero" détaillé il y a quelques jours par Bandai Namco. On en a cette fois une illustration en vidéo. On peut voir qu'il sera question de créer son avatar de toutes pièces avant de choisir l'école (Furano, Toho ou Musashi) dans laquelle évoluer, de répondre aux sollicitations de vos interlocuteurs grâce aux différentes répliques proposées, bâtir de solides amitiés, de vous entraîner et d'arriver à vaincre vos rivaux sur le terrain.

Captain Tsubasa : Rise of New Champions arrive sur PC, PS4 et Nintendo Switch en 2020... Et on aimerait le plus vite possible.