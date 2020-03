Streets of Rage 4 : Olivier Derivière en compositeur principal, avec de prestigieux invités

Alors que les joueurs de toute la planète mesurent depuis chez eux la relativité du temps qui s'écoule bien différemment en fonction des personnes, l'écoulement de ce dernier nous permet parfois de mesurer l'incroyable chemin parcouru par certains durant ces dernières années.

À voir aussi : "Je vois Streets of Rage comme un mur à dépasser" : Interview de Yuzo Koshiro et Motohiro Kawashima

Qui l'eût cru ? Après nous avoir surpris une première fois en annonçant la résurrection d'une des plus iconiques séries de beat'em all avec l'arrivée de Streets of Rage 4, les Français de DotEmu nous collent une nouvel hypercut en pleine face en levant aujourd'hui le voile sur le principal compositeur de ce nouvel épisode.

Cocorico les enfants : c'est le formidable Olivier Derivière qui aura la lourde tâche de succéder au légendaire duo composé de Yūzō Koshiro et Motohiro Kawashima, qui participeront également à la bande-son de ce nouveau bourre-pif. Bien connus des joueurs mélomanes pour son travail sur Remember Me, Vampyr, 11-11 : Memories Retold ou encore A Plague Tale : Innocence, Derivière a été choisi par le studio français pour sa capacité à "faire la synthèse entre l'est et l'ouest, et sera accompagnée d'invités prestigieux, parmi lesquels on retrouve évidemment Koshiro et Kawashima, mais aussi :

Yoko Shimomura (Street Fighter II, Kingdom Hearts, Legend of Mana, Parasite Eve ...)

(Street Fighter II, Kingdom Hearts, Legend of Mana, Parasite Eve ...) Keiji Yamagishi (Ninja Gaiden, Captain Tsubasa ...)

(Ninja Gaiden, Captain Tsubasa ...) Harumi Fujita (Final Fight, Mega Man 3, Bionic Commando, Strider, Ghosts 'n Goblins, Chip 'n Dale: Rescue Rangers, Tomba! ...)

(Final Fight, Mega Man 3, Bionic Commando, Strider, Ghosts 'n Goblins, Chip 'n Dale: Rescue Rangers, Tomba! ...) Scattle (Hotline Miami 1 et 2)

(Hotline Miami 1 et 2) Das Mörtal (Hotline Miami 2)

(Hotline Miami 2) XL Middleton

Groundislava

Koshiro explique dans la bande-annonce du jour avoir replongé dans ses influences de l'époque pour enregistrer une première version chiptune des musiques, avant de les transposer dans des versions plus modernes. Derivière s'est attelé à composer les musiques des différents stages de Streets of Rage 4, tandis que le duo originel s'est occupé des boss, qui posséderont chacun leur propre thème. Vous voulez un aperçu ? C'est ici que ça se passe !

Derivière explique avoir conçu la musique de chaque environnement comme un set de DJ, avec une dimension progressive qui évolue pour rendre au fur et à mesure compte de l'urgence qui grandit. Bon, la seule mauvaise nouvelle dans tout cela, c'est d'apprendre que Hideki Naganuma (Jet Set Radio, Yakuza) ne sera finalement pas de la partie. Mais avec une affiche pareille, nous n'avons pour ainsi dire pas le temps de verser une larme...

Streets of Rage 4 est prévu pour nous faire danser et casser des bouches (dans cet ordre) sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One au printemps 2020.