PS5-Xbox Series X : Les téraflops n'ont "absolument aucun sens" selon un ancien de Crytek

Dans les années 90, les soldats impliqués dans la guerre des consoles s'affrontaient à coups de "bits." Avec l'arrivée de la génération PS5-Xbox Series X, ce sont les téraflops qui vont désormais servir de munitions. Du côté des développeurs, les messages tentants de faire comprendre aux joueurs la futilité de ces débats se multiplient.

En plus d'Andrea Pessino de Ready at Dawn dont nous vous parlions plus tôt aujourd'hui, Matt Phillips, un ancien de Crytek et de Traveller's Tales désormais patron de son propre studio indépendant, s'est aussi exprimé sur son compte Twitter au sujet des téraflops de la PS5 et de la Xbox Series X. Ces derniers sont actuellement au coeur de nombreux débats (futiles) et Matt Phillips a souhaité donner son avis de professionnel du développement à ce sujet :

As a 15 year+ games programmer with 24 triple-A titles released on every Nintendo, Microsoft, and PlayStation machine under the sun, neither I nor anyone else in my field has *ever* used "teraflop" as a unit of measurement of any kind. Just drop the word, it's utterly meaningless - Matt Phillips (@bigevilboss) March 18, 2020

En tant que programmeur depuis plus de 15 ans qui a travaillé sur 24 jeux AAA sortis sur toutes les machines Nintendo, Microsoft et PlayStation, je peux dire que moi, ou n'importe quelle autre personne dans mon domaine, n'avons *jamais* utilisé les "téraflops" comme une unité de mesure de quoi que ce soit. Arrêtez d'utiliser ce mot, il n'a absolument aucun sens.



Ce qui est importe pour la qualité de nos jeux dès qu'il est question de nouveau hardware, ce sont de bons kits de développement, les derniers compilers C++ et de shaders, une excellente suite d'outils de profiling du processeur et de la carte graphique (ces outils donnent des statistiques de fonctionnement en temps réel, ndlr), des temps d'itérations courts, et pas de gadgets.



Avoir plein de RAM et des processeur et carte graphique aussi modernes que possible nous aident clairement (plus ou moins en fonction du type de jeu que vous êtes en train de créer) mais nous avons atteint un plafond en ce qui concerne le rapport entre le réalisme graphique et le temps/budget/personnel requis. De plus grosses configurations ne vont pas aider cela.

Après la mise en ligne de ces tweets, Matt Phillips a reçu de nombreux messages de joueurs fanboys en clair désaccord avec lui, malgré son expérience en la matière. Ce qui l'a incité à prendre la parole à nouveau :

Doux Jésus, ai-je mis le doigt là où ça fait mal ? Je n'appartient à aucun "camp," je veux que toutes les consoles soient incroyables et qu'elles se vendent bien. Je suis déconcerté par le fait que ce nombre arbitraire continue à être placé sur un piédestal alors qu'il n'a aucune incidence sur la qualité des jeux ou leur manière d'être faits.



Je suis 100% neutre dans votre petite guéguerre les enfants. Je sors des jeux sur toutes les consoles et j'en ai vraiment rien à carrer de savoir qui "gagne" vis-à-vis d'une unité de mesure arbitraire que vous avez sortie de la configuration des consoles. Elle ne va pas rendre les jeux meilleurs. Les studios First Party des constructeurs, qui travaillent sur des exclusivités à très gros budgets pourront certainement tirer pleinement parti de la puissance des nouvelles consoles. Mais toutes les structures n'auront pas nécessairement les ressources pour en faire autant, d'où l'accent mis par Matt Phillips sur d'autres éléments.

À certains points, comme celui de la qualité actuelle des graphismes, son message semble en tout cas rejoindre celui d'Andrea Pessino. Il est en tout cas triste de voir que les développeurs, en réponse aux messages qu'ils reçoivent, se sentent obligés d'accompagner leur avis de professionnels de la précision qu'ils ne sont pas "pro" telle ou telle machine. Le risque lié à cette situation est que les développeurs risquent d'arrêter d'échanger avec les joueurs pour éviter d'être agressés par des fanboys. Et tout le monde perdrait au change.

Que pensez-vous des déclarations de Matt Phillips ? Pour l'accent est-il mis sur les téraflops selon vous ? Ont-ils une réelle incidence sur le développement des jeux ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.