Les créateurs d'Animal Crossing New Horizons commentent les crossovers avec Doom Eternal

Lorsqu'elles se sont rendues compte qu'Animal Crossing : New Horizons et Doom Eternal sortiraient le même jour, les communautés des fans des deux jeux ont entrepris de s'envoyer des messages de soutien et des dessins associant les personnages des deux licences. Et cela a fini par se savoir chez les développeurs d'Animal Crossing.

À lire aussi : TEST de Animal Crossing New Horizons Switch : La grande évasion ?

Le site américain IGN a récemment eu l'opportunité de s'entretenir avec Aya Kyogoku et Hisashi Nogami, respectivement réalisatrice et producteur d'Animal Crossing : New Horizons. Au cours de cet interview, le sujet des fanarts mélangeants les univers de Doom et Animal Crossing a été abordé. Et même si le FPS montre des choses radicalement opposées à ce qu'il est possible de voir dans Animal Crossing, ils apprécient visiblement ces dessins :

Kyogoku : J'ai clairement remarqué qu'il y a beaucoup de d'illustrations réunissant Doom et Animal Crossing qui sont postées ces derniers temps. Je les regarde et je suis épaté par la créativité de nos fans. [...] Étant donné qu'Animal Crossing est un jeu de communication, nous sommes très reconnaissant et ravis de voir tout ça. C'est tellement enthousiasmant de voir comment ces deux communautés de fans se réunissent pour fêter ce jour.



Nogami : Animal Crossing et Doom sont évidemment deux genres de jeux complètement différents. Mais nous avons clairement quelque chose en commun. Ce sont tous les deux des jeux vidéo et ils viennent tous les deux, pour ainsi dire, de la même sous-culture. C'est tellement génial de voir ces deux groupes de fans différents se réunir et enthousiasmer la communauté de joueurs et booster la culture jeu vidéo elle-même. C'est vraiment une très belle chose à voir.

S'il paraît évident que Hisashi Nogami a peu de mal à trouver des points communs entre les deux titres, il est intéressant de voir qu'ils accueillent à bras ouverts de voir des personnages de leur jeu associés à un jeu aussi violent que Doom Eternal.

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons et Doom Eternal sont tous les deux disponibles à partir d'aujourd'hui.